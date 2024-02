Discarica ex Bagni Romagna a Manfredonia. Morrone: "Ecoballe che non hanno nulla di eco, sono rifiuti". Possibile Commissario ph enzo maizzi

Manfredonia. Il sospetto è che la Puglia, soprattutto il territorio del Foggiano, sia crocevia di traffici illeciti di rifiuti che dalla Campania arrivano in cave e gravine e poi, quando non vengono bruciati in loco, vengono portati all’estero. L’inchiesta sulla «terra dei fuochi» della Commissione parlamentare Ecomafie conduce dritta nelle campagne e sulle coste pugliesi, da Bari a Foggia.

Sulla base di segnalazioni precise fornite dalle forze dell’ordine su smaltimenti su terreni e in capannoni e trasporti illeciti di rifiuti, i parlamentari Jacopo Morrone (Lega, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari) con i colleghi Carla Giuliano (M5S) e Marco Simiani (Pd), hanno visitato alcuni siti per rendersi conto di persona delle criticità, con l’obiettivo di collaborare con le procure e smascherare gli eventuali traffici.

«Alla nostra attenzione – ha spiegato il presidente Morrone a margine del primo incontro in terra pugliese, nella Prefettura di Bari – ci sono soprattutto due fenomeni. Il primo è quello dell’abbandono incontrollato dei rifiuti che in Puglia deturpa una terra bellissima: bisogna capire chi sono i responsabili, non cittadini comuni ma altri incivili, forse anche la criminalità organizzata, che abbandonano rifiuti di tutti i tipi ed eco-balle. L’altro riguarda invece il traffico di rifiuti, che parte dalla Campania, da Caserta e Napoli, passa per la Puglia per poi arrivare all’estero».

In Puglia, ha spiegato Morrone che ieri mattina, prima degli incontri istituzionali, ha sorvolato il territorio a bordo di un elicottero della Guardia di Finanza, «ci sono cave dove i rifiuti vengono abbandonati e bruciati e gravine, tipiche del paesaggio di questo territorio, come caminetti perché abbiamo potuto verificare che ci sono roghi attivi o scoppiati nelle ultime ore».

“Il sospetto, cioè, è che la spazzatura – spesso anche rifiuti pericolosi, indifferenziati ed eco-balle – venga trasferita dalla Campania su gomma a bordo di tir nel buio della notte e poi smaltita, illegalmente, in cave e terreni pugliesi oppure portata all’estero passando per gli scali marittimi, quindi via mare”.

La Commissione si è spostata oggi tra i comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Manfredonia, prima di terminare la propria visita in Puglia.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI – COMMISSIONE IN PREFETTURA A FOGGIA