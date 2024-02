FOGGIA – Una badante avrebbe tentato di uccidere una ultranovantenne e poi avrebbe provato a togliersi la vita ingerendo una sostanza tossica.

Stando a ricostruzioni dell’accaduto l’anziana è stata picchiata e poi è stato tentato lo strangolamento.

Non essendo l’anziana morta, la badante ha così provato ad uccidersi ingerendo sostanze. Accaduto all’alba in una casa di Foggia. I condomini dello stabile hanno allertato i soccorsi.

Le due donne, in gravissime condizioni, sono state trasportate all’ospedale.

È successo all’alba di oggi, in un appartamento in via De Amicis.

Sull’accaduto sono in corso le indagini della polizia.

Ne ha data notizia il tgnorba.