Manfredonia. La BIPTEL 3 di Manfredonia – società di consulenza su Telefonia Mobile & Fissa WindTre, Vodafone, Ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile

-Telefoni cellulari, Smartphone ed accessori – Sportello Luce & Gas – Punto Mooney, Amazon Hub, TNT point – presente a Sanremo su Costa Smeralda grazie all’azienda Be1, in collaborazione con i marchi più prestigiosi della Telefonia come Motorola.

“Ci stiamo confrontando anche con il nostro principale marchio presente già da due anni nel nostro store di luce e gas: il colosso EDISON”, dice Paolo Vitulano della BIPTEL 3 di Manfredonia.

“Con Edison ormai abbiamo superato i 000 zeri di famiglie contrattualizzate su Manfredonia avendo superato del 50 % le aspettative aziendali territoriali.

Siamo qui anche perché in questi giorni ci vengono proposti nuovi servizi al cliente (siamo nella fase di novizio multiservizi) e cerchiamo sempre di arrivare immediatamente all’ esigenza del cliente”.

“Il ringraziamento è per l’azienda che ci ha invitato, la be1, nella splendida persona dell’AD Nunzio Puccio e del mio funzionario di zona Giuseppe Andreana. Non per ultimi vanno ringraziati i miei stretti collaboratori Daniele che si occupa della parte commerciale di tutti i gestori e Angelica del Back office”.

