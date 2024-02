Roma. “La configurabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica trova fondamento, infatti, nell’interesse all’informazione dell’opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, sebbene, ovviamente, è necessario che l’elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui, pur nell’ampia visione convenzionale del diritto alla libertà di espressione in contesti di critica politica”.

Con sentenza di recente pubblicazione , la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio, “perché il fatto non sussiste”, una sentenza di primo grado impugnata da Francesco Pesante, direttore responsabile del quotidiano “L’immediato”, assolto in primo grado dal Tribunale di Foggia, all’esito di rito abbreviato, dal reato di diffamazione, per la particolare tenuità del fatto ai sensi di legge, seppur condannandolo al risarcimento del danno patito dalle costituite parti civili.

Accusa. Già assolto in primo grado dopo rito abbreviato

Nella sua qualità di direttore responsabile della testata giornalistica, Pesante era stato “accusato di aver offeso, in data 21.11.2020, la reputazione di tre commissari straordinari del comune di Manfredonia”, con le frasi: “Rimborsi d’oro ai commissari straordinari del comune di Manfredonia? Dopo le accuse di immobilismo adesso scoppia il caso delle spese…Qualcuno ha storto il naso dinanzi alle cifre…”.

Cinque motivi nel ricorso in Cassazione

Francesco Pesante ha proposto ricorso tramite il difensore di fiducia – l’avv. Michele Vaira – , che ha insistito nell’accoglimento del ricorso deducendo cinque diversi motivi.

Tra questi, il primo argomento difensivo eccepisce mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di diffamazione, mancando la carica offensiva e lesiva della reputazione nel testo dell’articolo incriminato. “Del resto – è osservato nel ricorso – , l’assenza di toni palesemente offensivi o denigratori è enfatizzata contraddittoriamente anche dalla sentenza impugnata (a pag. 2) e, d’altra parte, il reato era stato escluso dallo stesso pubblico ministero, che aveva chiesto l’archiviazione del procedimento in fase di indagini, superata poi dall’imputazione coatta formulata dal GIP del Tribunale di Foggia”. “La motivazione della sentenza sembra non conferente con il caso giudicato”.

“Il terzo ed il quarto motivo eccepiscono violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza delle esimenti del diritto di critica e di cronaca giornalistica, su temi di pubblico interesse, al centro di dibattito cittadino e oggetto legittimo di giornalismo d’inchiesta da parte del ricorrente”.

“Il quinto passaggio di critica difensiva (proposto nel ricorso in Cassazione di Pesante, ndr) ruota intorno alla condanna al risarcimento del danno inflitta al ricorrente, che, a giudizio della difesa, non sarebbe sorretta dalla prova della sussistenza di un danno morale patito dalle persone offese costituitesi parti civili”.

Nel ricorso, l’avvocato Vaira ha contestato “in particolare, il richiamo alla opportunità di concedere un riconoscimento ‘simbolico’ del danno morale patito e la sottovalutazione della diffusione tutta locale della testata giornalistica”.

La Cassazione ha ritenuto fondato del ricorso il primo motivo, “che ha valenza assorbente rispetto alle ulteriori censure”.

“Alle frasi pronunciate dal ricorrente, pur già ritenute nella sentenza impugnata di ben minima portata offensiva, tanto da configurare un’ipotesi di particolare tenuità del fatto (da qui il ricorso dal primo grado in Cassazione,ndr), deve riconoscersi la completa mancanza di qualsiasi attitudine o valenza offensiva della reputazione delle persone offese”, osserva la Cassazione nella sentenza in oggetto.

“Si tratta, è vero, di frasi che alludono ad una determinazione dei compensi dei commissari straordinari del comune di Manfredonia piuttosto elevata, a giudizio dell’autore dell’articolo giornalistico: il sintagma ‘rimborsi d’oro* si rivela icasticamente evocativo in tal senso. Tuttavia, all’espressione metaforica non seguono contenuti che rimandino ad illiceità di sorta, riferite alla quantificazione concreta dei compensi, bensì la mera cronaca dell’esistenza di un ‘caso’, sorto in relazione all’entità dei rimborsi dei commissari straordinari, nel contesto politico-amministrativo di riferimento; una questione — quella del dibattito sulla misura economica dei rimborsi – che si nutre, riferendoli, dei legittimi dubbi di chi, in un contesto accompagnato dalla necessità di informare la pubblica opinione di accadimenti di rilievo collettivo, si limita ad esporli, senza prendere neppure posizione al riguardo”.

“In altre parole – osserva ancora la Cassazione nella sentenza – , in tema di diffamazione, il contenuto diffamatorio di allusioni ed insinuazioni contenute in uno scritto o in una frase pronunciata non può assumere rilevanza penale quando non sia immediatamente ed inequivocamente percepibile come offensivo della reputazione altrui secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell’uomo medio”.

“Le espressioni oggetto dell’articolo giornalistico in contestazione devono ritenersi prive di rilevanza penale”

“Alla luce di tali coordinate interpretative complessivamente considerate, pertanto, le espressioni oggetto dell’articolo giornalistico in contestazione devono ritenersi prive di rilevanza penale”, conclude tra l’altro la Cassazione.

“Dispiace sinceramente – dice a StatoQuotidiano.it il direttore responsabile de L’Immediato, Francesco Pesante – che per l’affermazione del regolare esercizio del diritto di critica e di cronaca, e per il relativo riconoscimento, si debba ricorrere sino in Cassazione, con relativi costi relativi a spese legali, al di là del tempo necessario per la preparazione dei ricorsi. Come sottolineato correttamente nella sentenza in oggetto, nel nostro articolo non c’è stata alcuna diffamazione verso terzi ma la pubblicazione di dati oggettivi e indiscutibili, privi di qualsiasi ulteriore riflessione, commento o analisi critica”.