Monte Sant’Angelo, Capitale pugliese della Cultura 2024, ha presentato ufficialmente il suo ricco calendario annuale degli eventi alla Borsa Internazionale del turismo di Milano. Presentato anche “Patrimoni di Puglia”, progetto di comunicazione e promozione dei Siti UNESCO di Puglia, una campagna di influencer marketing che partirà ad aprile.

La città dei due siti UNESCO, che rappresenterà l’identità e le bellezze della Puglia, proporrà fino a dicembre un numero considerevole di appuntamenti, eventi, festival, residenze culturali e laboratori legati alla cultura, alla spiritualità, alla natura, lo sport, il cinema e la gastronomia.

“Mancano ancora gli eventi speciali della Capitale che annunceremo fra qualche settimana” – anticipa la vicesindaca Palomba. Il calendario unico degli eventi https://lacittadeiduesitiunesco.it/wp-content/uploads/2024/02/LaCittadeidueSitiUNESCO_calendarioeventi2024_min.pdf

“Bellezza Capitale” è il claim che accompagnerà questo progetto di rinascita e di valorizzazione del capitale culturale, artistico e sociale della cittadina garganica. Il cartellone partirà il 18 marzo con il tradizionale rito del fuoco delle Fanoje di San Giuseppe. Si continua poi con la “Settimana dell’educazione” (dal 18 al 23 marzo) dedicata agli studenti e agli istituti scolastici, la Settimana Santa (dal 24 marzo al 1 aprile) con riti antichissimi che culminano nella processione del Venerdì Santo, il Rally Costa del Gargano (il 27 e il 28 aprile) e l’International Jazz Day (30 aprile). Gli appuntamenti proseguiranno con il festival internazionale del patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico “Michael” (dal 3 al 9 maggio) che, nell’edizione speciale di quest’anno, ospiterà anche l’Assemblea Europea della Via Micaelica. Dal 22 al 25 giugno ancora patrimoni culturali e siti Unesco al centro delle celebrazioni di “Monte Sant’Angelo Longobarda”, una serie di appuntamenti per festeggiare il riconoscimento UNESCO delle tracce longobarde del Santuario di San Michele Arcangelo. Il 6 e il 7 luglio, invece, passeggiate notturne, degustazioni ed eventi per celebrare il secondo sito UNESCO di Monte Sant’Angelo: le faggete vetuste della Foresta Umbra.

L’estate sarà arricchita (fra luglio e agosto) dagli eventi del Monte Sant’Angelo Summer Festival, dalla ventesima edizione di “FestambienteSud”, il festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia (dal 20 al 23 luglio), dall’attesissimo Raduno dei suonatori di Tarantella (il 26 e il 27 luglio) e dagli appuntamenti sportivi con la settima edizione di “Corrimonte” (3 agosto), “Slalom di Rally Città di Monte Sant’Angelo” (7 e 8 agosto), “Trittico Unesco Puglia”, trofeo ciclistico dei tre siti Unesco con tappe a Monte Sant’Angelo, Andria e Alberobello (7 settembre).

Ancora tradizioni nella seconda metà dell’anno con il Corteo storico delle apparizioni di San Michele (22 settembre) e la tradizionale Festa Patronale in onore di San Michele Arcangelo (26 – 29 settembre). Dal 3 al 6 ottobre spazio al cinema e ai cammini di “Mònde”, la sesta edizione della Festa del cinema sui cammini organizzata da MAD con la direzione artistica di Luciano Toriello e promossa con Apulia Film Commission. Dal 18 al 20 ottobre appuntamento con l’Assemblea Europea delle Vie Francigene, mentre dall’8 dicembre al 6 gennaio 2025 un ricco cartellone di eventi per il “Monte Sant’Angelo Christmas Festival”.

Il cartellone unico, come dichiarato in conferenza stampa da Rosa Palomba, vicesindaca e assessora alla cultura e al turismo della Città di Monte Sant’Angelo, sarà affiancato da un palinsesto di appuntamenti e progetti speciali nati dalla co-progettazione che ha portato la città di Monte Sant’Angelo a concorrere (fra le dieci finaliste) per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2025. “A Milano abbiamo presentato un ricco calendario unico degli eventi per l’intero 2024, un anno importante per Monte Sant’Angelo che diventerà il centro culturale della Puglia. Nei prossimi giorni presenteremo gli appuntamenti speciali che coinvolgeranno molte realtà del tessuto culturale pugliese. Monte Sant’Angelo è (e lo sarà sempre di più) in cammino, al centro della Puglia e dell’Italia”. Presentati anche i grandi eventi sportivi dall’Assessore allo Sport, Giovanni Vergura: “Qui non eravamo soli ma simbolicamente eravamo insieme a tutti i volontari e gli sportivi che ogni giorno si impegnano per la promozione sociale e culturale dello sport e anche il mondo sportivo animerà questo anno straordinario per Monte Sant’Angelo”.

La Capitale pugliese della Cultura sarà fortemente sostenuta dalla Regione Puglia che, in questi lunghi mesi di programmazione, sarà accanto con determinazione e impegno alla Città di Monte Sant’Angelo. “Anche alla BIT di Milano la Regione Puglia è accanto a Monte Sant’Angelo. L’idea di sostenere le città che hanno sfiorato il titolo di capitale della cultura italiana, l’anno scorso con Mesagne e ora con Monte, è un preciso indirizzo politico. Vogliamo far sì che la cultura diventi uno strumento di riscatto in realtà importanti come Monte Sant’Angelo che detiene ben due patrimoni dell’umanità. La Puglia intera crede che questo luogo sia emblematico e rappresentativo della bellezza pugliese e, proprio per questo motivo, la regione sosterrà questo anno speciale con forza e determinazione”, l’impegno di Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia.

www.montesantangelo.it | www.lacittadeiduesitiunesco.it