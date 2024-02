SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) – L’ufficio Postale di San Marco in Lamis è temporaneamente inagibile.

È quanto si evince dopo il “sopralluogo effettuato nello stesso giorno da personale in servizio presso il Settore LL.PP. – Manutenzione e Urbanistica del Comune di San Marco in Lamis presso il fabbricato di Piazza Europa, da cui si prende atto della presenza di un grave stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità riveniente dai danni subiti parzialmente dalle strutture in c.a. dell’Ufficio Postale, oltre che dalla possibile caduta di calcinacci dal solaio e dal cornicione di copertura, danneggiato dalla benna dell’escavatore”, il tutto a seguito del furto della cassaforte (con dentro 325mila euro) avvenuto la notte del 1° febbraio.

Pertanto, si legge ancora nell’ordinanza firmata dal primo cittadino Michele Merla, lo stabile non potrà essere utilizzato “fino alla avvenuta eliminazione dello stato di pericolo” e che “l’accesso al fabbricato da parte di operatori delle Poste Italiane e utenti sarà nuovamente consentito ad avvenuta esecuzione dei lavori previa certificazione da parte di tecnico abilitato che attesti che l’idoneità statica a seguito degli interventi manutentivi”.