Manfredonia punta su sostenibilità e riduzione della plastica nelle scuole: la Giunta comunale ha approvato un piano di intervento per l’installazione di erogatori di acqua microfiltrata negli istituti cittadini, aderendo al progetto “Acqua per il futuro”. Il via libera è arrivato nella seduta del 6 febbraio 2026 (deliberazione n. 39) su proposta dell’assessora alla Pubblica istruzione Cecilia Simone e dell’assessora all’Ambiente Rita Valentino.

Nella parte narrativa, l’amministrazione richiama gli obiettivi di tutela della salute degli studenti e di riduzione dell’uso della plastica monouso, collegandoli ai principi di educazione civica e ambientale e agli indirizzi dell’Agenda 2030. Il progetto è stato presentato dall’Associazione Progetti Speciali – AC e risulta patrocinato da ANCI Puglia: la proposta è arrivata al Comune tramite una nota protocollata (n. 62501/2025), come indicato nel testo della delibera.

L’iniziativa prevede la fornitura in uso gratuito, per un periodo di tre anni, di dispositivi per la sanificazione dell’acqua da installare presso le strutture scolastiche. Sono inclusi, sempre a titolo gratuito e per lo stesso periodo, i servizi di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e la fornitura dei filtri. Inoltre è prevista la consegna di borracce ecologiche in alluminio, riciclabili ed ecosostenibili, destinate agli alunni dei plessi interessati. Alla scadenza del triennio, secondo quanto riportato, non è previsto alcun canone a carico dell’ente: i dispositivi installati dovrebbero essere ceduti definitivamente e gratuitamente.

La Giunta sottolinea che l’intervento non comporta oneri diretti a carico del bilancio comunale e lo qualifica come iniziativa di interesse pubblico per i benefici attesi: riduzione dei rifiuti plastici, promozione della salute, educazione ambientale e sensibilizzazione al consumo responsabile dell’acqua. Il progetto viene presentato anche come occasione per ridurre gli sprechi idrici e favorire l’eliminazione progressiva delle bottigliette di plastica all’interno delle scuole.

Nel dispositivo, oltre all’adesione al progetto e all’approvazione dello schema di protocollo d’intesa, viene autorizzato il sindaco Domenico la Marca alla sottoscrizione, con facoltà di apportare modifiche non sostanziali e di natura meramente formale. È prevista anche la concessione all’associazione dell’utilizzo del logo del Comune. L’attuazione del protocollo è tuttavia subordinata a una serie di condizioni puntuali che mirano a tutelare l’ente e gli istituti scolastici: assenza di oneri economici; preventiva verifica tecnica di sicurezza e compatibilità degli impianti; autorizzazione dei dirigenti scolastici; controllo e approvazione dei contenuti eventualmente esposti sui dispositivi, con esclusione di messaggi politici o non coerenti con la funzione educativa; e la facoltà del Comune di recedere dall’accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con congruo preavviso.

L’esito della misura, in termini di riduzione della plastica e di cambiamento delle abitudini, dipenderà ora dai passaggi attuativi: individuazione dei plessi, definizione delle modalità di installazione e manutenzione, coordinamento con le dirigenze scolastiche e accompagnamento educativo dell’iniziativa. Su questi elementi si giocherà la capacità del progetto di trasformare un intervento infrastrutturale in una pratica quotidiana di sostenibilità.

Dal punto di vista della trasparenza, gli atti e i relativi allegati restano consultabili secondo le modalità di pubblicazione previste dalla normativa e dai regolamenti dell’ente. La fase successiva, come di prassi, prevede verifiche tecniche e amministrative e il monitoraggio dell’attuazione, così da assicurare coerenza tra indirizzi programmatori, coperture finanziarie e risultati attesi.

Nel dibattito pubblico, la lettura di documenti come questi richiede attenzione a numeri, tempi e responsabilità: cosa viene approvato oggi, cosa è rimandato a successivi atti e quali sono le condizioni operative per rendere effettive le decisioni. È su questi passaggi che, nella pratica, si misurano la capacità di governo e la qualità dell’amministrazione. Resta centrale, inoltre, il tema della rendicontazione: per iniziative e programmi, la possibilità di valutare obiettivi, indicatori e risultati consente di passare da un elenco di intenzioni a una gestione misurabile, con ricadute verificabili su servizi e comunità. Una dinamica che interessa tanto le scelte di bilancio quanto le politiche settoriali.