Home // Foggia // Biblioteca di Foggia, l’assessora Miglietta risponde al Comitato dei cittadini: “La riapertura è un’assoluta priorità”

MAGNA CAPITANA Biblioteca di Foggia, l’assessora Miglietta risponde al Comitato dei cittadini: “La riapertura è un’assoluta priorità”

"La riapertura de La Magna Capitana è una mia assoluta priorità", ha scritto l'assessora nella lettera rivolta al Comitato

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

L’assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia Silvia Miglietta ha risposto all’appello pubblico del Comitato dei cittadini per la riapertura della Biblioteca di Foggia, annunciando la convocazione di un confronto aperto che si terrà nel pomeriggio del prossimo 12 febbraio.

“La riapertura de La Magna Capitana è una mia assoluta priorità”, ha scritto l’assessora nella lettera rivolta al Comitato, ricordando che l’adeguamento della Biblioteca alle norme di sicurezza e la messa in sicurezza del patrimonio librario si sono resi necessari per garantire la pubblica incolumità e per restituire alla città un luogo sicuro, funzionale e accogliente.

Miglietta ha aggiunto che lo scorso 2 febbraio sono stati consegnati in via definitiva i lavori alla ditta appaltatrice, impegnata in questi giorni nella definizione degli ordinativi. “Quello che è cominciato lunedì – ha concluso – è l’ultimo tratto del percorso che porterà alla riconsegna di questa preziosa infrastruttura culturale alle cittadine e ai cittadini di Foggia. Un percorso che, lo sottolineo, sarà presidiato costantemente, con l’obiettivo di evitare ulteriori ritardi nella sua riapertura”.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

