Un’inchiesta coordinata dalla Procura di Brindisi e condotta dalla Guardia di Finanza ha portato alla denuncia di sei persone, tra cui cinque funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio al porto di Brindisi.

Gli indagati sono accusati di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. Secondo quanto emerso dalle indagini, i funzionari avrebbero omesso i controlli previsti, agevolando in modo illecito l’ingresso di merci straniere nel porto e ricevendo in cambio beni o altre utilità.

La Procura ha disposto perquisizioni personali e domiciliari nei confronti dei cinque funzionari e dell’altra persona coinvolta, ricostruendo diversi episodi di presunta corruzione avvenuti nel 2025.

