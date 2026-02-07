Edizione n° 5969

Brindisi, cinque funzionari delle Dogane indagati per corruzione su merci illecite
7 Febbraio 2026

ASSOLTO MANFREDONIANO // Morte Danilo Telera, assolto unico imputato. “Nessuna responsabilità sui fatti”
6 Febbraio 2026 - ore  19:58

Un’inchiesta coordinata dalla Procura di Brindisi e condotta dalla Guardia di Finanza ha portato alla denuncia di sei persone

Redazione
7 Febbraio 2026
Brindisi // Cronaca

Un’inchiesta coordinata dalla Procura di Brindisi e condotta dalla Guardia di Finanza ha portato alla denuncia di sei persone, tra cui cinque funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio al porto di Brindisi.

Gli indagati sono accusati di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. Secondo quanto emerso dalle indagini, i funzionari avrebbero omesso i controlli previsti, agevolando in modo illecito l’ingresso di merci straniere nel porto e ricevendo in cambio beni o altre utilità.

La Procura ha disposto perquisizioni personali e domiciliari nei confronti dei cinque funzionari e dell’altra persona coinvolta, ricostruendo diversi episodi di presunta corruzione avvenuti nel 2025.

Lo riporta ansa.it.

