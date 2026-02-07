Caterina, 33 anni, mamma per l’undicesima volta: al Papardo di Messina è nata Sofia

MESSINA – In un’Italia alle prese con il drastico calo delle nascite, da Messina arriva una storia che va in netta controtendenza e che, per numeri e tempi, ha il sapore del record. Caterina Pispicia, 33 anni, è diventata mamma per l’undicesima volta: la piccola Sofia è venuta alla luce all’ospedale Papardo. Secondo quanto riportato da Leggo.it, mamma e neonata stanno bene e, dopo gli accertamenti di routine, potranno rientrare presto a casa, dove la famiglia è già numerosa: due sorelle e otto fratelli pronti ad accoglierla.

La storia di Caterina comincia presto. Il primo figlio è nato nel 2009, quando lei aveva appena 17 anni. Da allora, in sedici anni, una nuova nascita dopo l’altra ha allargato la famiglia fino a raggiungere quota undici. Una scelta che oggi appare sempre più rara, in un contesto in cui molte coppie rimandano o rinunciano ad avere figli per motivi economici, lavorativi e organizzativi. Nel caso della famiglia messinese, invece, il tempo sembra aver seguito un’altra traiettoria: una casa piena di bambini, adolescenti e impegni quotidiani, tra scuola, visite, sport, compiti e la logistica di una routine che richiede, inevitabilmente, un equilibrio costruito nel tempo.

Ma la notizia, oltre all’aspetto umano, ha anche un risvolto medico. La gestione del parto non sarebbe stata priva di complessità tecniche. Il dottor Antonio De Vivo, che ha seguito il caso, ha spiegato – sempre secondo quanto ripreso da Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud, citati da Leggo.it – che l’operazione è stata considerata rischiosa a causa della “multiparità”, condizione che indica un numero elevato di gravidanze portate a termine. In ambito ostetrico, si tratta di situazioni oggi poco frequenti e che richiedono particolare attenzione, dalla fase di monitoraggio fino alla gestione del post-parto, proprio perché l’organismo della madre ha attraversato molte gravidanze e l’evento clinico può presentare criticità specifiche.

Nonostante le cautele iniziali, tutto si sarebbe svolto nel migliore dei modi. La nascita di Sofia, racconta la cronaca, ha regalato una forte scarica di adrenalina e poi di gioia a tutta l’équipe presente in sala parto: un esito positivo che diventa anche il segno del lavoro di squadra dell’ospedale, chiamato ogni giorno a gestire percorsi ordinari e casi più complessi, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza a madre e bambino.

Il caso di Caterina e del marito Giovanni Nunnari, 36 anni, spicca ancora di più se inserito nel quadro demografico della città. Messina, seguendo il trend nazionale, sta affrontando una crisi della natalità: nel 2025 i nati sarebbero stati 1.664, in calo rispetto ai 1.783 dell’anno precedente, secondo i dati citati da Leggo.it. Numeri che fotografano un territorio con sempre meno culle e famiglie mediamente più piccole, mentre cresce l’età media al primo figlio e si allarga il divario tra desiderio di genitorialità e possibilità concreta di realizzarlo.

In questo scenario, la storia della coppia messinese finisce inevitabilmente per riaccendere il dibattito sul sostegno alle famiglie: servizi per l’infanzia, conciliazione tra lavoro e genitorialità, welfare locale, accesso alle cure e politiche di supporto diventano elementi decisivi per invertire la tendenza. Intanto, però, per Caterina la cronaca è soprattutto una: Sofia è arrivata. E ora la casa, già piena di voci e ritmi serrati, si prepara ad accogliere un nuovo inizio.

Testo rielaborato sulla base di quanto pubblicato da Leggo.it.