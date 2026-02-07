Corea del Nord, pene estreme per chi guarda contenuti sudcoreani: esecuzioni e lavori forzati

In Corea del Nord la visione di serie televisive sudcoreane, l’ascolto di K-pop o il consumo di contenuti culturali provenienti dal Sud può costare la vita. È quanto emerge da un report basato su 25 interviste raccolte da Amnesty International tra cittadini nordcoreani fuggiti dal regime di Kim Jong-un.

Secondo le testimonianze, in alcuni casi la diffusione o la semplice fruizione di prodotti culturali sudcoreani, tra cui la popolare serie televisiva Squid Game, sarebbe stata punita con esecuzioni pubbliche, lavori forzati e detenzione nei campi di rieducazione.

Testimonianze e casi segnalati

Le informazioni raccolte, riportate anche da emittenti internazionali, descrivono episodi avvenuti in diverse province del Paese. Tra i casi citati figurano presunte esecuzioni di studenti accusati di aver guardato contenuti sudcoreani, con segnalazioni provenienti dalla provincia di Yanggang e dal Nord Hamgyong, dove episodi simili sarebbero stati documentati già negli anni precedenti.

Secondo Amnesty International, la repressione colpirebbe soprattutto le fasce sociali più vulnerabili, mentre cittadini con maggiori disponibilità economiche riuscirebbero talvolta a evitare processi e condanne attraverso il pagamento di tangenti a funzionari statali.

Il controllo sulla cultura straniera

Le testimonianze fanno riferimento anche a severe restrizioni sull’ascolto di musica straniera, in particolare sul K-pop e su gruppi musicali di fama mondiale. Alcuni intervistati raccontano di indagini e arresti che avrebbero coinvolto adolescenti sorpresi ad ascoltare brani provenienti dalla Corea del Sud.

Secondo i racconti raccolti, le pene variano in base alla gravità dell’accusa e alle circostanze. In alcuni casi, persone fermate per aver visionato o diffuso contenuti sudcoreani sarebbero state condannate a diversi anni di lavori forzati, mentre altri sarebbero riusciti a evitare conseguenze penali grazie a conoscenze influenti o al pagamento di somme consistenti.

Le esecuzioni come strumento di propaganda

Diversi testimoni riferiscono che le esecuzioni pubbliche verrebbero utilizzate come forma di intimidazione e “educazione ideologica”. Alcuni racconti parlano di migliaia di persone obbligate ad assistere alle esecuzioni, comprese scolaresche condotte sul posto dalle autorità locali.

Organizzazioni per i diritti umani denunciano un sistema repressivo fondato sul controllo capillare della popolazione e sulla limitazione dell’accesso alle informazioni estere. Amnesty International parla di una società sottoposta a una forte pressione ideologica e segnala possibili violazioni del diritto internazionale.

Il quadro normativo

Alla base delle restrizioni vi è la legge approvata nel 2020 contro il cosiddetto “pensiero e cultura reazionari”, che considera i contenuti sudcoreani una minaccia per l’ideologia statale. Secondo quanto riportato nel rapporto, il semplice consumo di questi materiali può comportare pene detentive e lavori forzati, mentre la distribuzione o la visione collettiva potrebbero essere punite con sanzioni ancora più severe, fino alla pena capitale.