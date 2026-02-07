Roma, 27 gennaio 2026 — La critica deve essere “puntuale”, non una replica generica di quanto già detto in appello. È il senso di una recente ordinanza con la quale la Settima Sezione penale dichiara inammissibili i ricorsi di D.L.T. (Manfredonia, 1992) e M.B. (Manfredonia, 1996) contro la sentenza della Corte d’appello di Bari del 24 maggio 2024.

Nel primo motivo, i ricorrenti denunciavano un’“assoluta mancanza di motivazione” e il travisamento della prova, richiamando — tra gli altri — gli artt. 629 c.p. (estorsione), 110 c.p. e l’art. 192 c.p.p.. Per la Cassazione, però, si tratta di doglianze che riproducono profili già esaminati e disattesi, senza un vero confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Il secondo motivo attaccava la motivazione sulla quantificazione della pena. Anche qui, la Suprema corte lo definisce generico, perché fondato su argomentazioni che ripropongono quanto già dedotto in appello e già ritenuto infondato dalla Corte territoriale.

La conseguenza è “automatica” sul piano processuale: mancando la specificità, scatta l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591 c.p.p., con condanna alle spese e a 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.