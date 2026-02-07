La dichiarazione precompilata 730 si arricchisce di nuovi dati per semplificare la vita dei contribuenti e ridurre la necessità di integrazioni manuali. Tra le novità più importanti, è allo studio l’inserimento delle spese per lo sport dei figli, un’operazione che potrebbe coinvolgere circa un milione di contribuenti.

La detrazione del 19% si applica su una spesa massima di 210 euro annui per ciascun figlio tra i 5 e 18 anni, per iscrizioni e abbonamenti a associazioni sportive, palestre, piscine e impianti sportivi dilettantistici, con un risparmio fino a 40 euro. Attualmente, per ottenere il beneficio, i genitori devono integrare manualmente il 730, ma il nuovo sistema permetterà di far confluire automaticamente i dati all’Agenzia delle Entrate.

La copertura sarà progressiva, per garantire proporzionalità e non aumentare eccessivamente gli oneri amministrativi. La sperimentazione potrebbe partire già dalla dichiarazione 2027.

La precompilata garantisce inoltre che il contribuente che accetta i dati precaricati non rischi contestazioni future, rendendo il meccanismo vantaggioso sia per l’amministrazione fiscale che per i cittadini.

Tra le altre novità della precompilata 2026 (anno d’imposta 2025) ci saranno anche i dati relativi al bonus elettrodomestici ad alta efficienza energetica, con una detrazione del 30% sul costo di acquisto, fino a 100 euro per nucleo familiare o 200 euro con Isee inferiore a 25.000 euro.

Intanto, crescono gli invii fai da te, passati dai 4,8 milioni del 2023 a 5,7 milioni nel 2025, grazie anche alla modalità semplificata utilizzata nel 58% dei casi.

Anche l’IVA punta alla precompilazione: per il 2025 la bozza precompilata è stata messa a disposizione di 2,69 milioni di attività, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la platea dal 2027, includendo anche i dati delle bollette doganali.

Lo riporta ilsole24ore.com.