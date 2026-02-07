Edizione n° 5969

BALLON D'ESSAI

BRINDISI DOGANE // Brindisi, cinque funzionari delle Dogane indagati per corruzione su merci illecite
7 Febbraio 2026 - ore  10:49

CALEMBOUR

ASSOLTO MANFREDONIANO // Morte Danilo Telera, assolto unico imputato. “Nessuna responsabilità sui fatti”
6 Febbraio 2026 - ore  19:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Santa Maradona Football Club // Macron e la “Gioconda tifosa”: polemiche social durante Milano-Cortina 2026

GIOCONDA Macron e la “Gioconda tifosa”: polemiche social durante Milano-Cortina 2026

Alcune rappresentazioni mostrano la Gioconda rivolta verso simboli della tradizione sportiva italiana, come la Nazionale

Macron e la “Gioconda tifosa”: polemiche social durante Milano-Cortina 2026

ph SportMediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Febbraio 2026
Santa Maradona Football Club // Sport //

MILANO – Un post sui social del presidente francese Emmanuel Macron accende il dibattito durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Pur assente alla cerimonia inaugurale, il capo dell’Eliseo è riuscito comunque a far parlare di sé pubblicando su X un messaggio di sostegno alla delegazione francese accompagnato da un’immagine che ha rapidamente fatto il giro del web.

Nel contenuto condiviso dal presidente si vede la celebre Gioconda, capolavoro di Leonardo da Vinci custodito al Museo del Louvre, raffigurata mentre “osserva” l’ingresso degli atleti francesi allo stadio San Siro. Un’immagine simbolica, pensata per esprimere il tifo della Francia verso i propri sportivi impegnati nella competizione olimpica.

Reazioni e polemiche social

Il post ha però suscitato numerose reazioni, in particolare da parte di utenti italiani, che lo hanno interpretato come una provocazione legata alla storica disputa culturale sulla paternità e sulla collocazione dell’opera leonardesca. La Gioconda, infatti, è conservata a Parigi dopo essere stata acquistata nel 1518 dal re di Francia Francesco I, negli ultimi anni di vita dell’artista.

Sui social network sono comparsi centinaia di commenti ironici e polemici, accompagnati da meme e rielaborazioni grafiche dell’immagine diffusa dal presidente francese. Tra questi, alcune rappresentazioni mostrano la Gioconda rivolta verso simboli della tradizione sportiva italiana, come la Nazionale campione del mondo di calcio del 2006.

Il valore simbolico dell’opera

Il dipinto di Leonardo da Vinci rappresenta da secoli uno dei principali simboli artistici condivisi tra Italia e Francia, alimentando periodicamente discussioni sul piano storico e culturale. Episodi come quello registrato durante Milano-Cortina 2026 dimostrano come l’arte, anche a distanza di secoli, continui a generare dibattiti e rivalità, spesso amplificati dalla rapidità della comunicazione digitale.

Al di là delle polemiche, il messaggio del presidente francese si inserisce nel tradizionale sostegno istituzionale agli atleti nazionali durante le competizioni olimpiche, trasformandosi però in un caso mediatico che ha animato il confronto tra utenti e appassionati di sport e cultura.

Lo riporta Sportmediaset.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO