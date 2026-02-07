Macron e la “Gioconda tifosa”: polemiche social durante Milano-Cortina 2026

MILANO – Un post sui social del presidente francese Emmanuel Macron accende il dibattito durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Pur assente alla cerimonia inaugurale, il capo dell’Eliseo è riuscito comunque a far parlare di sé pubblicando su X un messaggio di sostegno alla delegazione francese accompagnato da un’immagine che ha rapidamente fatto il giro del web.

Nel contenuto condiviso dal presidente si vede la celebre Gioconda, capolavoro di Leonardo da Vinci custodito al Museo del Louvre, raffigurata mentre “osserva” l’ingresso degli atleti francesi allo stadio San Siro. Un’immagine simbolica, pensata per esprimere il tifo della Francia verso i propri sportivi impegnati nella competizione olimpica.

Reazioni e polemiche social

Il post ha però suscitato numerose reazioni, in particolare da parte di utenti italiani, che lo hanno interpretato come una provocazione legata alla storica disputa culturale sulla paternità e sulla collocazione dell’opera leonardesca. La Gioconda, infatti, è conservata a Parigi dopo essere stata acquistata nel 1518 dal re di Francia Francesco I, negli ultimi anni di vita dell’artista.

Sui social network sono comparsi centinaia di commenti ironici e polemici, accompagnati da meme e rielaborazioni grafiche dell’immagine diffusa dal presidente francese. Tra questi, alcune rappresentazioni mostrano la Gioconda rivolta verso simboli della tradizione sportiva italiana, come la Nazionale campione del mondo di calcio del 2006.

Il valore simbolico dell’opera

Il dipinto di Leonardo da Vinci rappresenta da secoli uno dei principali simboli artistici condivisi tra Italia e Francia, alimentando periodicamente discussioni sul piano storico e culturale. Episodi come quello registrato durante Milano-Cortina 2026 dimostrano come l’arte, anche a distanza di secoli, continui a generare dibattiti e rivalità, spesso amplificati dalla rapidità della comunicazione digitale.

Al di là delle polemiche, il messaggio del presidente francese si inserisce nel tradizionale sostegno istituzionale agli atleti nazionali durante le competizioni olimpiche, trasformandosi però in un caso mediatico che ha animato il confronto tra utenti e appassionati di sport e cultura.

