7 Febbraio 2026 - ore  10:49

6 Febbraio 2026 - ore  19:58

Home // Cronaca // Mala movida e aree sensibili sotto controllo: a gennaio 85 servizi rafforzati in Capitanata

MANFREDONIA - SAN SEVERO Mala movida e aree sensibili sotto controllo: a gennaio 85 servizi rafforzati in Capitanata

Presenza visibile, controlli mirati e pattugliamenti rafforzati nelle aree più delicate della provincia

(immagine d'archivio, fonte image questure sul web, Polizia)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

FOGGIA – Presenza visibile, controlli mirati e pattugliamenti rafforzati nelle aree più delicate della provincia: anche a gennaio la Polizia di Stato ha proseguito la strategia dei servizi “ad Alto Impatto” e dei controlli straordinari del territorio, con il supporto delle altre Forze di Polizia e delle Polizie Locali.

L’obiettivo dichiarato è duplice: prevenzione e repressione, soprattutto nelle zone maggiormente esposte a fenomeni di illegalità, degrado urbano e criticità legate alla sicurezza, con particolare attenzione ai luoghi della cosiddetta mala movida e alle aree di aggregazione giovanile.

I numeri complessivi del mese delineano un dispositivo operativo ampio: 19 operazioni ad Alto Impatto e 66 servizi straordinari di controllo del territorio, per un totale di 85 interventi. Durante le attività sono stati identificati 13.574 cittadini e sottoposti a controllo 6.295 veicoli.

Sul fronte dei risultati: 17 arresti, 27 denunce e 465 grammi di droga sequestrati, tra cannabinoidi, cocaina ed eroina. Operazioni che – sottolinea la Polizia – non hanno solo una funzione repressiva, ma servono anche a “marcare” il territorio e a fornire ai cittadini un segnale concreto di tutela.

Nel capoluogo sono state realizzate 14 operazioni ad Alto Impatto, mentre gli altri interventi hanno riguardato anche Orta Nova (4 operazioni) e Manfredonia (1). I controlli straordinari sono stati distribuiti tra Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo, con servizi pianificati tramite ordinanza del Questore.

Infine, l’invito ai cittadini: per segnalazioni non urgenti è disponibile l’app YOUPOL, anche in forma anonima; per le emergenze resta attivo il 112NUE.

