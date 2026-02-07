Si è svolta oggi a Manfredonia la solenne processione in onore di San Lorenzo Maiorano, patrono della città, momento centrale delle celebrazioni religiose e civili che ogni anno rinnovano il legame profondo tra la comunità sipontina e la sua storia.

Numerosi i fedeli che hanno preso parte al corteo, insieme alle autorità civili e militari, in un clima di raccoglimento e partecipazione. Un appuntamento che, come sottolineato durante la celebrazione eucaristica, rappresenta non solo un atto di devozione, ma anche un’occasione per riscoprire l’identità condivisa della città.

Nel corso dell’omelia, il vescovo padre Franco ha richiamato con forza il valore del “noi”, definendo la festa patronale come la “festa della comunità”, ecclesiale e civile insieme. Un invito a superare l’individualismo e a riscoprire la responsabilità comune nel costruire una società fondata sulla solidarietà, sulla cura delle relazioni e sul bene comune.

Ampio spazio è stato dedicato al tema della cura della vita, dal concepimento alla morte naturale, e al valore dell’amore come fondamento di ogni scelta autenticamente umana. Richiamando le parole di Madre Teresa di Calcutta, il vescovo ha evidenziato come la solitudine e l’assenza di relazioni siano tra le ferite più profonde del nostro tempo.

Un altro passaggio centrale ha riguardato l’impegno per la pace, definita come condizione indispensabile per la dignità della vita e per lo sviluppo umano. L’appello è stato chiaro: nessuna neutralità di fronte ai conflitti, ma un impegno concreto alla nonviolenza, al dialogo e alla mediazione, affinché le comunità diventino vere “case di pace”.

La festa di San Lorenzo Maiorano si conferma così non solo come tradizione religiosa, ma come momento alto di riflessione civile e spirituale, capace di interrogare il presente e orientare il futuro di Manfredonia nel segno della fraternità, della giustizia e della speranza.