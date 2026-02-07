Manfredonia in festa per San Lorenzo Maiorano (DIRETTA PROCESSIONE LIVE)

Manfredonia vive, anche quest’anno, uno dei suoi appuntamenti identitari più sentiti: stamani, sabato 7 febbraio 2026 ricorre la Solennità di San Lorenzo Maiorano, vescovo di Siponto e patrono cittadino, celebrato dalla Chiesa proprio nel giorno del suo dies natalis.

Dopo giorni di preparazione spirituale, tra momenti di preghiera e celebrazioni che accompagnano la comunità verso la festa, la giornata odierna concentra i riti principali. Il cuore della Solennità è, come da tradizione, la liturgia solenne in Cattedrale e la processione con la statua del Santo per le vie del centro, un gesto che unisce generazioni e quartieri, richiamando il legame profondo tra storia religiosa e vita civile della città. Nel programma tipico della festa, inoltre, si collocano i Primi Vespri e il Pontificale della mattina, cui segue la processione.

A dare il tono spirituale di questa edizione è anche il messaggio dell’arcivescovo padre Franco Moscone, che richiama con forza la necessità di riscoprire il senso del “noi”: un “noi” ecclesiale e un “noi” civile, capace di resistere alle derive dell’individualismo e di rigenerare coesione, responsabilità e bene comune. Nelle parole dell’arcivescovo, la festa del Patrono diventa occasione per “tenere insieme” fede e cittadinanza, identità e servizio, comunità e speranza.

Quest’anno, inoltre, la Solennità si intreccia con una memoria particolare: a 350 anni di distanza la Chiesa sipontina ricorda con gratitudine anche il servizio episcopale del cardinale Vincenzo Maria Orsini (1675-1680), figura che – come viene sottolineato – contribuì a una stagione di ripresa dopo le prove del XVII secolo. Un richiamo storico che si fa invito attuale: custodire l’eredità ricevuta e trasformarla in “lievito” di pace e speranza per Manfredonia.

Per consentire lo svolgimento della processione in sicurezza, sono previste modifiche alla viabilità, con divieti di sosta e limitazioni temporanee al traffico lungo il percorso. L’invito, per residenti e automobilisti, è a programmare per tempo gli spostamenti e a rispettare le indicazioni della Polizia Locale.

Come sempre, sarà anche una festa “di popolo”, capace di riportare in strada famiglie, confraternite, associazioni e tanti devoti: un cammino condiviso che attraversa la città e che, al di là del rito, racconta appartenenza, radici e futuro.

StatoQuotidiano seguirà la giornata con contenuti e aggiornamenti: la processione sarà raccontata in diretta sui canali della testata.