Manfredonia sceglie il FAI: intesa rafforzata per difendere e valorizzare il patrimonio della città

L’incontro tenutosi il 30 gennaio nell’aula consiliare del Comune di Manfredonia ha segnato un momento rilevante nel rapporto tra la città e il Fondo Ambiente Italiano. Un confronto istituzionale che ha ufficializzato una scelta già maturata nel tempo: l’adesione del Comune di Manfredonia al FAI come Comune sostenitore, accolta con apprezzamento e gratitudine dalla Fondazione per l’impegno dimostrato nella valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale.

Ad aprire i lavori è stato il sindaco Domenico La Marca, che ha evidenziato il significato dell’adesione come atto concreto di responsabilità istituzionale, sottolineando come la collaborazione con il FAI rappresenti una scelta basata su conoscenza, continuità e costruzione di alleanze credibili a tutela dei beni culturali.

Nel corso dell’incontro, Saverio Russo, presidente del FAI Puglia, Angela De Meo, capo delegazione FAI Foggia, e Apollonia Rinaldi, delegata FAI Foggia, hanno illustrato le attività promosse dal FAI a livello nazionale e territoriale, soffermandosi sulle Giornate FAI, sui progetti dedicati alle scuole e sul ruolo centrale dei volontari. In più occasioni è stato espresso il ringraziamento al Comune di Manfredonia per l’adesione come Comune sostenitore, interpretata come segno tangibile di attenzione istituzionale verso il patrimonio storico, artistico e ambientale cittadino.

All’incontro erano presenti anche la vicesindaca Cecilia Simone e l’assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente, che ha concluso i lavori ribadendo il valore della scelta compiuta dall’Amministrazione. «L’adesione al FAI come Comune sostenitore nasce da una proposta avanzata con convinzione e condivisa immediatamente dal sindaco e dalla Giunta – ha dichiarato Valente – nella consapevolezza che la tutela del patrimonio richiede impegno costante e collaborazioni stabili con realtà che operano con competenza e continuità». L’assessora ha inoltre sottolineato come «prendersi cura dei luoghi significhi creare partecipazione, conoscenza e crescita civile, soprattutto per le giovani generazioni».

L’iniziativa ha confermato la volontà condivisa di proseguire e rafforzare il percorso comune, consolidando il dialogo tra istituzioni e FAI e riconoscendo nel patrimonio culturale di Manfredonia un bene da tutelare con serietà, metodo e visione.