Manfredonia, tiktoker cerignolano ricoverato per un intervento al “San Camillo”: "Ragazzi, complimenti a tutti i medici!"

MANFREDONIA – Momenti di apprensione, ma con il consueto tono ironico e leggero che lo contraddistingue, per il tiktoker cerignolano Maurizio Giuliano, che nelle scorse ore ha condiviso con i suoi follower alcuni istanti prima di sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico presso il reparto di Chirurgia dell’ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia.

Attraverso un breve video pubblicato sui social, Giuliano si è mostrato sereno e sorridente mentre si preparava all’operazione, rassicurando il suo pubblico con parole semplici e dirette: «Beh ragazzi, io sono pronto… sono a Manfredonia, mi devo operare, sarà un piccolo intervento». Nel filmato si percepisce anche il clima disteso con il personale sanitario, a cui il creator si è rivolto con familiarità chiedendo: «Mauri, tutto a posto?». Pronta la risposta rassicurante: «Sì, tutto a posto, stati bravi dottore».

Il contenuto ha rapidamente raccolto numerose visualizzazioni e messaggi di incoraggiamento da parte dei follower, che hanno espresso vicinanza e sostegno al giovane tiktoker, noto per i suoi video ironici e spontanei che raccontano scene di vita quotidiana.

I follower restano in attesa di aggiornamenti, augurando a Maurizio Giuliano una pronta ripresa.