Edizione n° 5969

BALLON D'ESSAI

BRINDISI DOGANE // Brindisi, cinque funzionari delle Dogane indagati per corruzione su merci illecite
7 Febbraio 2026 - ore  10:49

CALEMBOUR

ASSOLTO MANFREDONIANO // Morte Danilo Telera, assolto unico imputato. “Nessuna responsabilità sui fatti”
6 Febbraio 2026 - ore  19:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // ‘Onesti: la banda 3.0’ all’Adriatico: omaggio alla comicità senza tempo di Totò e Peppino

"ONESTI: BANDA 3.0" ‘Onesti: la banda 3.0’ all’Adriatico: omaggio alla comicità senza tempo di Totò e Peppino

Dopo il successo di pubblico in terra partenopea, la commedia di Proteatro sbarca sul Gargano

'Onesti: la banda 3.0' all'Adriatico: omaggio alla comicità senza tempo di Totò e Peppino

'Onesti: la banda 3.0' all'Adriatico: omaggio alla comicità senza tempo di Totò e Peppino

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

È un omaggio alla comicità senza tempo di Totò e Peppino il terzo spettacolo della rassegna ‘Storie che prendono vita’ del CineTeatro Adriatico di Vieste, curata dal direttore artistico Mauro Palma.

Acclamato dal pubblico partenopeo e apprezzato da Elena Anticoli De Curtis, nipote del principe della risata, giovedì 12 febbraio (ingresso ore 20, sipario ore 20.30) arriva sul Gargano lo spettacolo ‘Onesti: la banda 3.0’.

IL CAST | È una scoppiettante produzione Proteatro. Antonio Lippiello, nella doppia veste di attore e regista (con la supervisione di Francesco Scotto), Alberto Tortora e Domenico Palmiero trascineranno gli spettatori in un’avventura esilarante e travolgente. A curare i costumi è Vincenza Di Nuzzo, le musiche sono di Pietro Picciocchi, la progettazione grafica di Felice D’Anna, direttore di scena è Lucia Napolitano.

LA TRAMA | ‘Onesti: la banda 3.0’ è una brillante commedia liberamente ispirata al capolavoro con Totò e Peppino De Filippo, falsari per caso. Gennaro è un portinaio onesto e genuino, che fatica a tirare avanti tra bollette e piccoli imprevisti. Ferdinando, suo amico, ha ereditato la tipografia del padre, ma il lavoro scarseggia e i sogni da grafico restano chiusi in un cassetto. A rompere l’equilibrio arriva Alfredo, fratello di Gennaro e finanziere di successo, tornato a Napoli per una promozione. E forse anche per sistemare qualche conto in sospeso. Tra equivoci, travestimenti e situazioni al limite del paradossale, i tre si troveranno coinvolti in un’avventura inaspettata, quando, per una serie di curiose coincidenze, finiscono per mettere le mani su della carta filigranata identica a quella delle banconote da 100 euro.

LA MORALE | La commedia parte dalla sceneggiatura di Age e Scarpelli, passando per l’adattamento teatrale di Mario Scarpetta. La linea sottile tra onestà e tentazione induce a una riflessione sull’illusione dei facili guadagni. La critica sociale pervade lo spettacolo con un umorismo graffiante, nel pieno stile della prima stagione teatrale del CineTeatro Adriatico in viale Marinai d’Italia, che prova a scuotere le coscienze attraverso una proposta artistica di qualità.

LA RASSEGNA | ‘Onesti: la banda 3.0’ sostituisce lo spettacolo ‘La Zuppiera’, annullato per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori e precedentemente previsto nel cartellone della rassegna patrocinata dal Comune di Vieste. Saranno ancora validi i biglietti già acquistati. La prima stagione teatrale dell’Adriatico è un concentrato di emozioni, divertimento e spunti di riflessione. La rassegna proseguirà il 5 marzo con ‘Questi fantasmi’ dell’associazione culturale Ethnica.

'Onesti: la banda 3.0' all'Adriatico: omaggio alla comicità senza tempo di Totò e Peppino
‘Onesti: la banda 3.0’ all’Adriatico: omaggio alla comicità senza tempo di Totò e Peppino

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO