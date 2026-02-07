Edizione n° 5970

Home // Foggia // Permessi retribuiti ai consiglieri: il Comune “prenota” 150 mila euro per i rimborsi 2026

PERMESSI CONSIGLIERI Permessi retribuiti ai consiglieri: il Comune “prenota” 150 mila euro per i rimborsi 2026

Il Comune di Foggia prenota 150.000 euro per coprire, nel 2026, i rimborsi legati ai permessi retribuiti usufruiti dai consiglieri comunali

Permessi retribuiti ai consiglieri: il Comune “prenota” 150 mila euro per i rimborsi 2026

Consiglio Comunale Foggia - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
7 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

Il Comune di Foggia prenota 150.000 euro per coprire, nel 2026, i rimborsi legati ai permessi retribuiti usufruiti dai consiglieri comunali (riunioni di Consiglio e Commissioni). La determina ricostruisce il perimetro normativo: l’art. 79 del TUEL consente ai lavoratori dipendenti eletti consiglieri di assentarsi per partecipare alle sedute, mentre l’art. 80 disciplina la retribuzione al datore di lavoro delle ore o giornate di effettiva assenza, previa richiesta documentata e certificazioni dell’ente che attestino la partecipazione.

Nell’atto si richiama anche la necessità di procedere al rimborso “entro 30 giorni” come prescritto dalla normativa.

Sul piano contabile, la spesa viene prenotata sul capitolo 400/10 del Bilancio 2026, con previsione di successive liquidazioni tramite dispositivi dedicati. Il dispositivo è esplicito: prenotazione dei 150mila euro e successiva liquidazione dei rimborsi dovuti.

Quanto agli incarichi interni, viene indicata come responsabile del procedimento la funzionaria E.Q. dott.ssa Liliana Masi. Nella parte introduttiva del provvedimento si richiama inoltre il decreto sindacale di nomina del Segretario generale (Avv. Alfredo Mignozzi) e vengono riportate dichiarazioni sull’assenza di conflitti d’interesse.

In sostanza, l’atto non riguarda “nuove indennità”, ma un meccanismo ordinario previsto per garantire che l’esercizio del mandato elettivo non si traduca in penalizzazioni lavorative e che i datori di lavoro possano essere ristorati secondo le regole del TUEL. La prenotazione di spesa è il passaggio amministrativo che consente di gestire, nel corso dell’anno, le richieste e le liquidazioni.

A cura di Giovanna Tambo.

