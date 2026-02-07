Edizione n° 5969

BALLON D'ESSAI

BRINDISI DOGANE // Brindisi, cinque funzionari delle Dogane indagati per corruzione su merci illecite
7 Febbraio 2026 - ore  10:49

CALEMBOUR

ASSOLTO MANFREDONIANO // Morte Danilo Telera, assolto unico imputato. “Nessuna responsabilità sui fatti”
6 Febbraio 2026 - ore  19:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Provincia, al Pd deleghe strategiche. d’Arienzo: “Scelta di responsabilità per dare risposte ai cittadini”

PD D'ARIENZO Provincia, al Pd deleghe strategiche. d’Arienzo: “Scelta di responsabilità per dare risposte ai cittadini”

Al PD vengono affidate deleghe strategiche con l'obiettivo di rafforzare la capacità di programmazione dell'Ente e garantire un'azione di governo più efficace

Provincia, al Pd deleghe strategiche. d'Arienzo: "Scelta di responsabilità per dare risposte ai cittadini"

Il sindaco di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo d'Arienzo - Fonte Immagine: Facebook, Pierpaolo d'Arienzo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Febbraio 2026
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Nell’ambito della rimodulazione dell’assetto politico-amministrativo della Provincia di Foggia e del percorso di ritrovata coesione della maggioranza, al PD vengono affidate deleghe strategiche con l’obiettivo di rafforzare la capacità di programmazione dell’Ente e garantire un’azione di governo più efficace, concreta e orientata ai risultati.

“Dopo settimane segnate da un confronto politico acceso, il Pd ha scelto di far prevalere il bene della comunità e l’interesse generale: una linea di responsabilità che mira a superare definitivamente ogni condizione di stallo e a sbloccare interventi attesi dal territorio, a partire da viabilità, scuole e servizi essenziali” – dichiarano i Consiglieri provinciali del Pd.

Le deleghe
Le deleghe attribuite al Pd in Provincia di Foggia sono: Viabilità, strade provinciali e trasporti: Leonardo Cavalieri; Ambiente ed energia: Ciro Cataneo; Patrimonio e demanio, Teatro del Fuoco, Servizio civile e politiche sociali: Anna Rita Palmieri; Lavori pubblici e assetto del territorio: Emilio Di Pumpo.

Pierpaolo d’Arienzo, segretario provinciale del Partito Democratico considera queste deleghe – “un’assunzione di responsabilità verso i cittadini e un impegno a tradurre le priorità in atti amministrativi, programmazione e cantieri, con trasparenza e tempi certi”.

“Abbiamo scelto la strada della responsabilità perché la Capitanata non può permettersi immobilismo. Il Pd è stato la forza che ha portato più voti e proprio per questo sentiamo il dovere di trasformare il consenso in risultati: strade più sicure, servizi migliori, programmazione vera.” – aggiunge il segretario provinciale – “Le deleghe che ci vengono affidate sono un impegno e una sfida: far prevalere l’interesse dei cittadini su ogni polemica. Auspichiamo che questo clima di collaborazione e concretezza permanga, perché è l’unico modo per dare risposte reali al territorio”.

“Il Pd Capitanata continuerà a lavorare per consolidare un metodo di governo basato su condivisione, responsabilità istituzionale e attenzione costante alle esigenze delle comunità della provincia di Foggia”.

Gli interventi sulla viabilità provinciale.
L’intesa raggiunta consente di programmare e avviare un pacchetto di lavori sulla rete viaria provinciale per 4 milioni e mezzo di euro che amplia l’attenzione su più direttrici del territorio: 2 milioni di euro per la SP 115 (Troia – Foggia) dove si supera la logica della “sola messa in sicurezza” della tratta ma si lavora sull’allargamento, 1 milione di euro per la SP 30 (Torremaggiore – San Severo), mezzo milione di euro rispettivamente per la SP 22 (Borgo Celano – Rignano Garganico), SP 12 (Torremaggiore – Lucera) e SP 32 (Torremaggiore – Sant’Antonio da Piede).

Gli interventi su edilizia scolastica.
Viene inoltre rafforzato il piano di manutenzione e riqualificazione degli istituti, con interventi per circa 3 milioni a cui si aggiungerà un ulteriore milione dopo l’approvazione del rendiconto 2025.

Gli interventi: Palestra Leccisotti (Torremaggiore) – adeguamento e sistemazione esterna – 550 mila euro; Convitto Bonghi (Lucera) – rifacimento copertura e sostituzione infissi – 781 mila euro; I.T.I.S. S. Altamura (Foggia) – laboratori, adeguamenti, tubazione gas metano, copertura auditorium, recinzione – 825 mila euro; I.T.I.S. Da Vinci (Foggia) – manutenzione lastrico solare – 150 mila euro; Palestra Olivetti (Orta Nova) – sistemazione area esterna – 194 mila euro; Liceo scientifico Checchia Rispoli (San Severo) – sistemazione area esterna – 600 mila euro; Istituto Pacinotti (Foggia) – rifacimento coperture e bagni – 1 milione di euro.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO