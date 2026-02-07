Provincia, al Pd deleghe strategiche. d'Arienzo: "Scelta di responsabilità per dare risposte ai cittadini"

Nell’ambito della rimodulazione dell’assetto politico-amministrativo della Provincia di Foggia e del percorso di ritrovata coesione della maggioranza, al PD vengono affidate deleghe strategiche con l’obiettivo di rafforzare la capacità di programmazione dell’Ente e garantire un’azione di governo più efficace, concreta e orientata ai risultati.

“Dopo settimane segnate da un confronto politico acceso, il Pd ha scelto di far prevalere il bene della comunità e l’interesse generale: una linea di responsabilità che mira a superare definitivamente ogni condizione di stallo e a sbloccare interventi attesi dal territorio, a partire da viabilità, scuole e servizi essenziali” – dichiarano i Consiglieri provinciali del Pd.

Le deleghe

Le deleghe attribuite al Pd in Provincia di Foggia sono: Viabilità, strade provinciali e trasporti: Leonardo Cavalieri; Ambiente ed energia: Ciro Cataneo; Patrimonio e demanio, Teatro del Fuoco, Servizio civile e politiche sociali: Anna Rita Palmieri; Lavori pubblici e assetto del territorio: Emilio Di Pumpo.

Pierpaolo d’Arienzo, segretario provinciale del Partito Democratico considera queste deleghe – “un’assunzione di responsabilità verso i cittadini e un impegno a tradurre le priorità in atti amministrativi, programmazione e cantieri, con trasparenza e tempi certi”.

“Abbiamo scelto la strada della responsabilità perché la Capitanata non può permettersi immobilismo. Il Pd è stato la forza che ha portato più voti e proprio per questo sentiamo il dovere di trasformare il consenso in risultati: strade più sicure, servizi migliori, programmazione vera.” – aggiunge il segretario provinciale – “Le deleghe che ci vengono affidate sono un impegno e una sfida: far prevalere l’interesse dei cittadini su ogni polemica. Auspichiamo che questo clima di collaborazione e concretezza permanga, perché è l’unico modo per dare risposte reali al territorio”.

“Il Pd Capitanata continuerà a lavorare per consolidare un metodo di governo basato su condivisione, responsabilità istituzionale e attenzione costante alle esigenze delle comunità della provincia di Foggia”.

Gli interventi sulla viabilità provinciale.

L’intesa raggiunta consente di programmare e avviare un pacchetto di lavori sulla rete viaria provinciale per 4 milioni e mezzo di euro che amplia l’attenzione su più direttrici del territorio: 2 milioni di euro per la SP 115 (Troia – Foggia) dove si supera la logica della “sola messa in sicurezza” della tratta ma si lavora sull’allargamento, 1 milione di euro per la SP 30 (Torremaggiore – San Severo), mezzo milione di euro rispettivamente per la SP 22 (Borgo Celano – Rignano Garganico), SP 12 (Torremaggiore – Lucera) e SP 32 (Torremaggiore – Sant’Antonio da Piede).

Gli interventi su edilizia scolastica.

Viene inoltre rafforzato il piano di manutenzione e riqualificazione degli istituti, con interventi per circa 3 milioni a cui si aggiungerà un ulteriore milione dopo l’approvazione del rendiconto 2025.

Gli interventi: Palestra Leccisotti (Torremaggiore) – adeguamento e sistemazione esterna – 550 mila euro; Convitto Bonghi (Lucera) – rifacimento copertura e sostituzione infissi – 781 mila euro; I.T.I.S. S. Altamura (Foggia) – laboratori, adeguamenti, tubazione gas metano, copertura auditorium, recinzione – 825 mila euro; I.T.I.S. Da Vinci (Foggia) – manutenzione lastrico solare – 150 mila euro; Palestra Olivetti (Orta Nova) – sistemazione area esterna – 194 mila euro; Liceo scientifico Checchia Rispoli (San Severo) – sistemazione area esterna – 600 mila euro; Istituto Pacinotti (Foggia) – rifacimento coperture e bagni – 1 milione di euro.