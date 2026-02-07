Edizione n° 5970

Home // Cronaca // Rapina a Manfredonia nel 2012, processo d’appello da rifare: annullata la sentenza per notifica “alla PEC sbagliata”

RAPINA MANFREDONIA Rapina a Manfredonia nel 2012, processo d’appello da rifare: annullata la sentenza per notifica “alla PEC sbagliata”

Un errore di notifica che incide sul diritto di difesa fa saltare la sentenza d’appello

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
7 Febbraio 2026
Roma, 27 novembre 2025 — Un errore di notifica che incide sul diritto di difesa fa saltare la sentenza d’appello: la Corte di Cassazione ha annullato la decisione della Corte d’appello di Bari e ha disposto un nuovo giudizio davanti a un’altra sezione, in un procedimento per rapina aggravata commessa a Manfredonia il 29 ottobre 2012.

La vicenda riguarda un manfredoniano, classe 1993. La Corte d’appello di Bari, con sentenza dell’11 settembre 2024, aveva confermato la condanna già pronunciata dal Tribunale di Foggia (sentenza del 23 ottobre 2018).

In Cassazione il ricorso — presentato dal difensore — è affidato a un unico motivo: la difesa contesta la nullità del giudizio di secondo grado per l’omessa notifica dell’atto di citazione al difensore regolarmente nominato. Secondo quanto riportato in sentenza, l’atto di citazione, le conclusioni scritte del Procuratore generale e il verbale di rinvio della prima udienza sarebbero stati notificati alla PEC di un avvocato con cognome omonimo, con conseguente lesione del diritto di difesa.

La Suprema Corte (Sezione penale, sentenza n. 4710/2026, udienza 27 novembre 2025) ritiene il ricorso fondato. Dalla lettura degli atti, spiega, risulta che gli atti del secondo grado (citazione per l’udienza dell’8 luglio 2024, conclusioni del Pg e verbale di rinvio) sono effettivamente finiti sulla casella PEC dell’avvocato con cognome omonimo, e non su quella del difensore di fiducia dell’imputato.

Per la Cassazione, l’omessa notificazione del decreto di citazione al difensore nominato integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell’udienza e degli atti successivi, perché attiene all’intervento dell’interessato e alla sua assistenza tecnica. La sentenza richiama, in questo senso, il combinato disposto degli articoli 178 e 179 c.p.p. e un precedente delle Sezioni Unite (Maritan, 2015).

Conclusione: la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari. Il merito dell’accusa non viene rivalutato in questa sede: la decisione è tutta centrata sul vizio processuale che ha compromesso le garanzie difensive nel secondo grado.

