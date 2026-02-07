Roma, 14 novembre 2025 — Un profilo genetico “compatibile” può sembrare una prova schiacciante. Ma non lo è, se la raccolta e la gestione del reperto non rispettano gli standard scientifici e processuali. Con la sentenza n. 4426/2026 (Sez. II), la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Sostituto Procuratore generale contro l’assoluzione di M.P. (San Giovanni Rotondo, 1989), decisa dalla Corte d’appello di Potenza il 5 marzo 2025.

Il processo nasce da una rapina avvenuta a Venosa il 3 febbraio 2014 ai danni della Banca Popolare di Bari, contestata come rapina e lesioni aggravate: due soggetti, volto travisato, minacce ai presenti e violenza verso due dipendenti. Il bottino indicato negli atti è di 430,42 euro, 15 effetti cambiari per 33.000 euro e valori bollari per 5,60 euro.

Nel ricorso, l’accusa prova a riaprire la partita puntando sulla prova scientifica: un berretto (indicato come rinvenuto in banca) su cui sarebbero state trovate tracce biologiche; da una di esse sarebbe stato estratto un profilo maschile con elevato potere identificativo e poi “matchato” con quello dell’imputato tramite banca dati.

L’obiettivo della Procura generale è chiaro: se la metodologia non incide davvero sull’affidabilità, la compatibilità dovrebbe tornare a “peso pieno”.

La Cassazione, però, richiama l’indirizzo largamente maggioritario: quando l’analisi del DNA è svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali (repertazione, conservazione, ripetizione delle analisi), gli esiti di compatibilità non hanno il carattere di certezza per valere come indizio forte e diventano un “dato processuale” utilizzabile, semmai, solo come conferma di altri elementi.

La sentenza entra poi nel caso concreto: qui — osserva la Suprema corte — il dato genetico è sostanzialmente l’unica emergenza capace di collocare l’indagato sulla scena del crimine, perché mancano riscontri esterni: nessun appiglio dai tabulati, nessun riconoscimento fotografico utile e nessuna impronta papillare associabile all’imputato. Ed è sul “come” il reperto è arrivato in laboratorio che la difesa e i giudici di merito hanno costruito l’assoluzione: la Corte d’appello (ricostruzione ritenuta logica dalla Cassazione) ha evidenziato la rottura della catena di custodia, l’individuazione non tempestiva del berretto e soprattutto modalità di rinvenimento non chiare, con conseguenti rischi di contaminazione/alterazione. Inoltre, la motivazione richiama l’assenza di informazioni dettagliate e di documentazione tecnica completa sulle fasi analitiche (quantità di DNA, rapporti strumentali, elettroferogrammi completi), rendendo non verificabile in modo pieno il risultato finale.

Per la Cassazione, il ricorso del PG non si confronta davvero con questa valutazione complessiva e finisce per risultare generico/aspecifico: da qui l’inammissibilità.