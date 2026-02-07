Edizione n° 5970

Ricettazione di un gommone: "consapevolezza provata", ricorso inammissibile per foggiano

PORTO LESINA Ricettazione di un gommone: “consapevolezza provata”, ricorso inammissibile per foggiano

La Settima Sezione penale della Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di R.R.C. (Foggia, classe 1978) contro la sentenza della Corte d’appello di Bari dell’11 novembre 2024

CORTE DI CASSAZIONE, ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Febbraio 2026
Cronaca // Gargano //

Roma, 27 gennaio 2026 — La Settima Sezione penale della Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di R.R.C. (Foggia, classe 1978) contro la sentenza della Corte d’appello di Bari dell’11 novembre 2024. L’ordinanza è la n. 4680/2026 e prevede, oltre alle spese, 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

L’imputato contestava la motivazione che aveva fondato la sua responsabilità per ricettazione (art. 648 c.p.), sostenendo un travisamento della prova: secondo la tesi difensiva, i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che l’imputato si fosse recato al porto di Lesina per acquistare imbarcazioni di origine delittuosa “a piccoli prezzi” e ostacolare così le indagini sulla provenienza.

La Cassazione, però, respinge l’impianto difensivo: afferma che, con motivazione priva di vizi logici, il giudice di merito ha ritenuto pienamente provata la consapevolezza della provenienza delittuosa del gommone da parte del ricorrente (richiamando, in particolare, la motivazione della sentenza impugnata).

Da qui la conclusione: motivo “manifestamente infondato”, ricorso inammissibile e condanne accessorie.

