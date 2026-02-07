Edizione n° 5969

"BUIO RIONE CANDELARO" Rione Candelaro, ancora una notte al buio. “Lampioni spenti, istituzioni assenti! Assurdo!”

Il problema è iniziato già dalle ore 22 della scorsa notte ed è proseguito fino alle prime luci dell’alba. Le foto, scattate alle 6:30 del mattino, parlano chiaro

“Uno scempio che non può più passare inosservato”.

Così alcuni cittadini a StatoQuotidiano.it parlando della “oscurità che avvolge il rione Candelaro” a Foggia.

Il problema è iniziato già dalle ore 22 della scorsa notte ed è proseguito fino alle prime luci dell’alba. Le foto, scattate alle 6:30 del mattino, parlano chiaro: “non si tratta di un singolo punto luce non funzionante, ma di numerosi lampioni spenti, con intere strade lasciate completamente al buio”.

Una situazione grave, che mette a rischio la sicurezza dei cittadini e che, come segnalato da diversi residenti, si ripete anche in altre zone della città. Un disservizio cronico che stride con i costi sostenuti dalla collettività: milioni di euro versati per la pubblica illuminazione, mentre i quartieri restano nell’oscurità.

LASCIA UN COMMENTO