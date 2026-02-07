“Uno scempio che non può più passare inosservato”.
Così alcuni cittadini a StatoQuotidiano.it parlando della “oscurità che avvolge il rione Candelaro” a Foggia.
Il problema è iniziato già dalle ore 22 della scorsa notte ed è proseguito fino alle prime luci dell’alba. Le foto, scattate alle 6:30 del mattino, parlano chiaro: “non si tratta di un singolo punto luce non funzionante, ma di numerosi lampioni spenti, con intere strade lasciate completamente al buio”.
Una situazione grave, che mette a rischio la sicurezza dei cittadini e che, come segnalato da diversi residenti, si ripete anche in altre zone della città. Un disservizio cronico che stride con i costi sostenuti dalla collettività: milioni di euro versati per la pubblica illuminazione, mentre i quartieri restano nell’oscurità.
fotogallery