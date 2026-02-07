Un furto silenzioso e per certi versi anomalo, avvenuto mentre il diretto interessato era sotto i riflettori. Giovedì sera, 5 febbraio, durante lo spettacolo “Cornuti e contenti” al teatro D’Annunzio di Latina, ignoti sono entrati nel camerino di Marco Travaglio mentre il giornalista si trovava sul palco.

Ad accorgersi dell’accaduto è stato lo stesso Travaglio al termine dello spettacolo, rientrando nel camerino. Il bottino è composto da due computer portatili – uno personale e uno della segreteria – e un tablet. Un dettaglio curioso: il portafoglio, lasciato tra gli effetti personali, non è stato toccato.

Secondo quanto denunciato in Questura e riportato da la Repubblica, non sarebbero stati rilevati segni di effrazione. La porta del camerino non era chiusa a chiave ma, durante lo spettacolo, l’area era accessibile esclusivamente dalle quinte, tramite un ingresso vicino al palco e alla platea, zone normalmente presidiate dal personale del teatro.

Questo elemento rende il furto particolarmente anomalo. Appare infatti improbabile un accesso da ingressi secondari o dal retro dell’edificio: il cancello del cortile interno su via Oreste Leonardi era chiuso e protetto da sbarre. L’ipotesi più accreditata è quindi che chi ha agito sia passato dall’ingresso principale, approfittando di un momento di distrazione o conoscendo bene la disposizione degli ambienti.

A complicare ulteriormente le indagini c’è l’assenza di telecamere di videosorveglianza all’interno e nelle aree immediatamente circostanti il palazzo della cultura, un elemento che rende più difficile ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli investigatori parlano di un colpo rapido, mirato e tutt’altro che casuale.

Travaglio a Manfredonia solo in collegamento

Il furto è avvenuto il giorno prima l’incontro pubblico sulla riforma della giustizia promosso dal ministro Carlo Nordio, giovedì 6 febbraio 2026 a Manfredonia, presso il Palazzo dei Celestini. In quest’occasione, Marco Travaglio è intervenuto solo in collegamento, senza essere fisicamente presente in città.

L’iniziativa, dal titolo “Riforma Nordio: perché è giusto dire no?”, è stata promossa dal Presidio cittadino di Libera Manfredonia insieme al comitato referendario “Giusto Dire No” e ha visto la partecipazione, tra gli altri, del procuratore Enrico Giacomo Infante e del sostituto procuratore Roberto Galli.