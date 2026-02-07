Una presunta organizzazione finalizzata a truffe aggravate e a operazioni di riciclaggio e reimpiego: è l’impianto ricostruito nella sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 4222/2026), che interviene sul procedimento in cui figurano – tra gli altri – GIULI ROBERTO nato a Roma il 11/02/1964, NINNO GIANLUCA nato a Policoro il 07/04/1975, MORETTI ALESSANDRO nato a Rho il 20/08/1970), con posizioni differenziate.

Il caso nasce da una decisione della Corte d’appello (indicata negli atti) che, in parziale riforma del primo grado, aveva disposto: la nullità di atti e sentenza di primo grado nei confronti di Giuli con rinvio; “non doversi procedere” per Moretti su alcuni capi per prescrizione, con rideterminazione pena; conferma delle condanne per Ninno su capi specifici e conferma nel resto delle statuizioni civili, comprese quelle in favore di Snam Rete Gas e del fallimento indicato negli atti.

Il punto fermo – nella ricostruzione richiamata – è l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata a “un numero indeterminato” di delitti contro il patrimonio, con al centro truffe aggravate in danno di Snam Rete Gas S.p.A., definita negli atti come primaria società del settore trasporto e dispacciamento del gas naturale.

Per quanto riguarda i ruoli, la sentenza richiama la descrizione della Corte territoriale: Ninno sarebbe stato ritenuto partecipe con funzioni esecutive e operativo nel trasferimento dei proventi; Moretti, stabilmente radicato in Svizzera, indicato come persona di fiducia del promotore e gestore della “parte estera” tramite strutture societarie, con autonomia gestionale nell’ambito del “pactum sceleris”.

Tra i passaggi più significativi, la Cassazione valorizza – sempre per quanto emerge dagli atti – la documentazione sui flussi bancari, le deleghe per operare sui conti, le funzioni societarie e le operazioni considerate funzionali alla copertura e al riciclaggio, anche in relazione alla rete di società estere.

C’è poi il capitolo “bancarotta”: la sentenza evidenzia che, per Moretti, la Corte d’appello avrebbe ricostruito condotte distrattive e concorsuali anche come concorrente “extraneus”, richiamando testimonianze e documentazione fallimentare.

Sul dispositivo finale, la Cassazione dispone un intervento mirato: annulla senza rinvio per Ninno limitatamente al reato di bancarotta preferenziale (capo 11) perché estinto per prescrizione e trasmette gli atti per la rideterminazione della pena sui residui reati; dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di Ninno e respinge (inammissibilità) quelli di Giuli e Moretti, con condanne a spese e somme alla Cassa delle ammende (e, per Moretti, anche spese alla parte civile Snam, quantificate in dispositivo). Per la parte civile, si dà atto anche della revoca di una costituzione (fallimento indicato negli atti), mentre resta il peso della posizione di Snam nel giudizio civile collegato. Una sentenza, in sintesi, che non riscrive il processo da capo: seleziona il punto giuridicamente decisivo (la prescrizione su un reato specifico) e conferma il resto, ribadendo il perimetro del sindacato di legittimità quando le censure puntano a una “rilettura” del merito.