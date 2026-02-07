Edizione n° 5970

Home // Focus // Ufficiale. Kenan Yildiz ha rinnovato il contratto fino al 2030

YILDIZ RINNOVA Ufficiale. Kenan Yildiz ha rinnovato il contratto fino al 2030

Alla vigilia della sfida tra Juventus e Lazio, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, preceduta da un annuncio importante in casa bianconera

Juventus, Yildiz verso il rinnovo: pronto un nuovo accordo da top player

ph Goal.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Febbraio 2026
Focus // Sport //

Alla vigilia della sfida tra Juventus e Lazio, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, preceduta da un annuncio importante in casa bianconera: Kenan Yildiz ha rinnovato il contratto fino al 2030. Il tecnico ha confermato che l’attaccante sarà regolarmente a disposizione per la gara contro i biancocelesti.

Sul tema del gioco e dei risultati, Spalletti ha ribadito la propria filosofia: «Più hai la palla, più decidi le tue sorti. Se la lasci alla Lazio di Sarri, gli permetti di fare il suo gioco». L’allenatore ha poi sottolineato la necessità di un sistema “liquido”, capace di adattarsi alle diverse situazioni di partita, senza rigidità tattiche.

Interpellato sul proprio futuro e su un eventuale rinnovo, Spalletti ha frenato: «È giusto non mettere pressione. La società farà le sue valutazioni, ora siamo concentrati sul presente». Il tecnico ha comunque evidenziato il rapporto costante con la proprietà: «Con John Elkann parlo spesso, lo sento molto vicino».

Capitolo infermeria: Yildiz ha svolto l’intero allenamento con il gruppo, mentre Conceição e Kelly hanno lavorato a parte e saranno valutati nelle prossime ore.

Lascia un commento

