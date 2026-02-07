Via Giulio De Petra, la sera diventa una pista: "Qui corrono come pazzi"

Su via Giulio De Petra, a Foggia, appena cala il sole la strada cambia pelle. L’impressione, raccontata da chi abita lì, è che quel rettilineo venga scambiato per un circuito. Non è solo una questione di fastidio o di decoro urbano: è una percezione costante di rischio, soprattutto per chi attraversa a piedi o torna a casa con i bambini.

A descriverlo è un residente che chiede di restare anonimo: “Tutte le sere le auto corrono come dei pazzi. Non parlo di qualcuno che accelera per un attimo, parlo di gente che scambia la strada come una pista. Spesso fanno pure le gare di velocità con le moto, oppure auto contro auto. Li senti arrivare da lontano, poi il boato, e spariscono. È una follia che si vede solo a Foggia”, dice, senza nascondere l’amarezza. Nel suo racconto c’è l’abitudine che diventa normalità: la stessa scena ripetuta, gli stessi orari, le stesse accelerazioni improvvise che trasformano una strada di quartiere in un luogo imprevedibile.

Il punto che fa più rabbia, però, è quello che dovrebbe essere il più semplice e “automatico” in una città: il rispetto delle strisce pedonali. “Sulle strisce il pedone ha precedenza assoluta, e invece qui succede il contrario. Nessuno si ferma per farti passare. Anzi, spesso accelerano quando vedono un pedone sul ciglio, come se dovessero passare prima loro”, racconta ancora il residente. In mezzo a questa dinamica c’è un gesto che rende tutto ancora più pericoloso, perché spezza la minima fiducia che un pedone può riporre nel comportamento degli altri: “E quando finalmente qualcuno si ferma, capita che dietro arrivi il fenomeno che sorpassa proprio mentre il pedone attraversa. E in questi casi, spesso è una questione di attimi tra la vita e la morte”.

Non serve un grande esercizio di immaginazione per capire cosa significhi, soprattutto di sera, con visibilità ridotta e riflessi che diventano decisivi. A quel punto attraversare non è un atto quotidiano, ma una scelta calcolata, quasi una trattativa con l’asfalto: guardare due volte, aspettare il vuoto totale, sperare che non arrivi l’ennesimo “sorpasso della vergogna”. E se la strada diventa un luogo in cui le regole basilari sembrano facoltative, la conseguenza è una sola: i più fragili rinunciano, si chiudono in casa, cambiano percorso, o attraversano dove non dovrebbero pur di ridurre il tempo di esposizione al pericolo.

Il tema non è isolato e, nelle ultime settimane, la sicurezza stradale è tornata con forza nel dibattito cittadino anche dopo l’incidente mortale di via Scillitani, dopo iniziative e appelli nati dal basso, che chiedono interventi strutturali e dissuasori fisici capaci di costringere davvero a rallentare, non solo di “invitare” a farlo. In questo quadro, proprio nelle zone vicine a via De Petra si sono visti segnali concreti di una strategia diversa: la moderazione della velocità attraverso opere che modificano la strada e, di conseguenza, il comportamento di chi guida.

Su via Ignazio D’Addedda, il Comune di Foggia ha installato di recente attraversamenti pedonali rialzati, ravvicinati tra loro, con l’idea di rendere meno appetibile la velocità e più protetto l’attraversamento pedonale. È una soluzione semplice nella logica e molto concreta nell’effetto: se la strada ti obbliga a rallentare, il margine per l’imprudenza si riduce. E l’imprudenza, su certe arterie, sembra essere diventata un’abitudine.

Ancora più chiaro è quanto accaduto in via Arnaldo Santoro: lì, a seguito di interventi recenti, sono stati installati dossi artificiali per il controllo della velocità, con comunicazioni istituzionali e contenuti che in questi giorni hanno ripreso proprio l’obiettivo della sicurezza stradale. Un passaggio che molti residenti leggono come un precedente importante, perché dimostra che, quando si decide di intervenire, gli strumenti ci sono e possono essere messi in opera in tempi rapidi.

Ed è qui che nasce la richiesta, quasi inevitabile, per via Giulio De Petra: portare lo stesso tipo di deterrente anche su questa strada, magari con dossi ravvicinati, proprio per spezzare sul nascere le “folli corse” di chi scambia una via urbana per una linea di partenza. Non è un desiderio punitivo, ma una domanda di normalità: poter attraversare senza il timore che un’auto acceleri invece di frenare; poter camminare la sera senza sentire che ogni rombo è una minaccia; poter contare sul fatto che chi si ferma per un pedone non venga superato da un altro automobilista in piena manovra.

Le strisce pedonali non sono un dettaglio, ma un patto minimo di convivenza. Se quel patto salta ogni sera, allora non basta indignarsi: servono scelte che rendano difficile, fisicamente, comportarsi da incivili. E via De Petra, oggi, sembra chiedere esattamente questo.