Manfredonia, “corsi OSS, con questi criteri ci costringono a rinunciare”

Di:

Manfredonia – “QUALI i criteri relativi alla selezione dei soggetti destinatari dei corsi di riqualificazione per Operatori Socio Sanitario?”. E’ quanto chiede a Statoquotidiano Vincenzo La Tosa, dipendente di Sanitaservice di Foggia, in seguito al già comunicato avviso pubblico n.1/2014 relativo alla citata selezione.

Si ricorda come per il citato avviso pubblico, la Regione Puglia aveva stabilito parametri quali: “i soggetti destinatari dei corsi di riqualificazione per operatori socio sanitario sono i lavoratori già in servizio con esperienza lavorativa di almeno un anno (anche non continuativa) maturata alla data di pubblicazione del presente avviso. Non potranno accedere alla riqualificazione risorse umane addette presso le suddette strutture con funzioni ausiliare generiche (es. magazziniere, autista, giardiniere, addetto alle pulizie o alla cucina). Premesso che l’Operatore Socio Sanitario è l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in contesto sia sociale che sanitario; favorire il benessere e l’autonomia dell’utente”.

“Quello che mi chiedo, dopo aver visionato i parametri stabiliti dalla Regione Puglia e recepiti dall’ASL – continua a Statoquotidiano il dipendente di Sanitaservice di Foggia, Vincenzo La Tosa – è come mai i dipendenti della Sanitaservice, addetti alle pulizia (già occupati nei reparti) non sono stati ammessi al citato corso, mentre i dipendenti dell’Asl in servizio presso il Poliambulatorio di Via Barletta a Manfredonia sono stati ammessi. Rivolgo queste domande alla dottoressa Angela Fiadino, dirigente responsabile dell’ufficio per la Formazione aziendale dell’ASL Foggia, che ha comunicato via missiva l’approvazione della graduatoria ai vari ammessi al corso.”

“Mi chiedo inoltre – continua La Tosa – quali siano stati i criteri utilizzati per l’approvazione della graduatoria se si pensa che dipendenti di Torremaggiore sono stati indirizzati a San Giovanni Rotondo, per svolgere il corso, mentre noi di Manfredonia a Lucera, nonostante le distanze maggiori, oltre alle difficoltà di gestione degli orari. Con questi parametri e criteri, le graduatorie subiscono inattesi stravolgimenti con personale informato all’ultimo momento di partecipare ai corsi con destinazioni spesso irraggiungibili tenendo conto degli orari di lavoro e del disagio che creerebbero nei relativi reparti di appartenenza”. “Se poi l’intento era quello di far rinunciare ad alcuni ammessi di partecipare al corso, indirettamente devo dire che ci sono riusciti benissimo”.

Redazione Stato@riproduzioneriservata