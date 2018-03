ph enzo maizzi - san severo, 05.03.2017

(ANSA) – SAN SEVERO (FOGGIA), 7 MAR – E’ stato pianificato per uno-due giorni – secondo gli investigatori – l’agguato compiuto la notte tra sabato e domenica scorsi da un uomo che ha sparato tre colpi di pistola calibro 9×21 contro un furgone della Polizia parcheggiato davanti ad un hotel di San Severo, nel Foggiano. L’ipotesi investigativa deriva dal fatto che l’auto utilizzata è stata rubata due giorni prima a Termoli, quasi certamente per compiere l’attentato ai danni della Polizia. San Severo, agguato a Polizia preparato per 2 giorni ultima modifica: da

