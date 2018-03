“Ciao Davide”

Di:

Due maglie ai piedi della bara di Davide Astori, una della Fiorentina e l’altra della Nazionale, con il numero 13, quello da sempre scelto dal capitano viola. Una folla commossa di gente comune e tifosi alla camera ardente, allestita presso il Centro tecnico Federale di Coverciano, ha dato l’ultimo saluto al calciatore. Ma anche tanti addetti ai lavori, la squadra viola al completo con il presidente Della Valle, molti compagni di Nazionale, alcuni componenti dello staff azzurro, giocatori di altri club. Il vice commissario della FIGC Alessandro Costacurta e il direttore generale Michele Uva sono stati tra i primi ad arrivare, insieme al designatore arbitrale FIFA Pierluigi Collina, e alla Nazionale Femminile Under 17 che in questi giorni si sta allenando presso la struttura federale in vista dei prossimi impegni europei.

Domani mattina alle ore 10, presso la Basilica Santa Croce di Firenze, si svolgeranno i funerali. Alle esequie – che saranno celebrate dal cardinale Giuseppe Betori arcivescovo della città fiorentina – la FIGC sarà rappresentata da una delegazione di cui faranno parte il Commissario straordinario Roberto Fabbricini, il vice commissario Alessandro Costacurta, il direttore generale Michele Uva e il Commissario tecnico della Nazionale Luigi Di Biagio.

Sugli edifici pubblici sarà esposta la bandiera della città di Firenze abbrunata o a mezz’asta, segni di lutto sui mezzi di trasporto pubblico e sui veicoli di servizio pubblico: è quanto previsto dall’ordinanza firmata dal sindaco Dario Nardella, che ha proclamato il lutto cittadino. Il sindaco invita ad osservare nei luoghi di lavoro un minuto di silenzio e raccoglimento alle ore 13 (numero della maglia indossata da Astori) e ad osservare nelle scuole un minuto di silenzio e raccoglimento, dove possibile, sempre alle ore 13 e comunque nella mattina.

Inoltre, nell’ordinanza, Nardella invita gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche per 10 minuti dalle 13 alle 13.10 e le scuole a promuovere, in accordo con le autorità scolastiche competenti, autonomi momenti di riflessione e di approfondimento sul tema del valore dello sport e del calcio in particolare. In occasione dello svolgimento delle esequie di Davide Astori e su richiesta della questura sono stati predisposti alcuni provvedimenti di circolazione nella zona di Santa Croce.

fonte fonte www.figc.it