Concorso la Puglia per Matera 2019,ecco la graduatoria

Cinquanta quattro le richieste pervenute al concorso ,bandito dalla Regione Puglia, denominato “La Puglia per Matera 2019”. Non ammesse sette domande. Dei restanti 47 progetti nove sono stati classificati finanziabili,tutti gli altri non finanziabili per esaurimento di risorse economiche.

L’importo totale delle iniziative spedite agli Uffici regionali è pari a 1.428.983,66 euro,la somma richiesta euro 936.818,18, il denaro messo a disposizione dalla Regione nella misura di 150 mila euro.

Gara lanciata il sette dicembre 2017,con oggetto “ azioni innovative di animazione e promozione dei territori della Murgia barese e tarantina e in vista di Matera 2019-capitale europea della cultura”. Il territorio pugliese coinvolto nell’avviso pubblico si trova al confine della Basilicata e a ridosso della Città dei Sassi : Altamura, Gravina, Santeramo, Gioia del Colle,Laterza,Castellaneta, Ginosa.

I vertici politici regionali hanno puntato a qualificare il posizionamento strategico del brand(marchio) “Murgia barese e tarantina”,migliorare il sistema di accoglienza e destinazione turistica,favorire la formazione di consorzi pubblico-privati,valorizzare il patrimonio culturale e ambientale diffuso coinvolgendo anche luoghi d’arte.

Al centro dei programmi valutati dalla Commissione giudicatrice l’editoria,itinerari culturali,spettacolo e arte mentre le attività da mettere in opera riguardano la realizzazione e promozione di prodotti editoriali nazionali e esteri,principalmente multimediali di taglio innovativo che utilizzi il racconto del territorio, potenziamento di siti web sul piano della fruizione e della formazione,attivazione di laboratori per la conoscenza del patrimonio materiale e immateriale.

Ogni progetto ha un importo minimo di 10 mila euro e massimo di 20 mila euro, e “… un cofinanziamento(finanziario o con beni in natura) da parte del proponente di almeno il 30% dei costi ammissibili”.

Hanno partecipato al concorso di idee le aziende iscritte alla Camera di Commercio( con sede legale o operativa in Puglia, e che abbiano svolto impresa non saltuaria nel corso degli ultimi due anni) e le associazioni di professionisti. Ogni soggetto poteva inviare non più di due proposte.

Qui la graduatoria dei progetti ammessi e non ammessi.

PUGLIA PER MATERA 2019 GRADUATORIA

A cura di Nino Sangerardi, 07 marzo 2018