“I furbetti” della Valle d’Aosta: sequestri immobili e vitalizi

FINANZA VALLE D'AOSTA (ARCHIVIO)

Roma. Azioni di distrazione patrimoniale da parte degli amministratori pubblici per sottrarsi alle misure cautelari dell’Autorità Giudiziaria. Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Aosta ha notificato oggi i provvedimenti di sequestro conservativo richiesti dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti – condivisi e accordati dal Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Valle d’Aosta – di immobili, terreni, disponibilità liquide presso banche, società di gestione del risparmio e società fiduciarie nei confronti dei ventuno membri della Giunta e del Consiglio della Regione Autonoma Valle d’ Aosta che, nel tempo, avevano autorizzato delibere di finanziamenti di denaro e ricapitalizzazioni in favore di Casinò de La Vallée S.p.A. di Saint Vincent (AO) – società a totale partecipazione pubblica – causando alle casse pubbliche regionali un danno erariale pari a 140 milioni di euro, come emerso dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza. I sequestri riguardano anche un quinto della quota relativa a stipendi, pensioni e vitalizi maturati presso datori di lavoro ed enti pubblici quali Senato

della Repubblica, Consiglio Regionale Valle d’Aosta, Regionale Autonoma Valle d’Aosta, Istituto dell’Assegno Vitalizio, Union Valdotaine, Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale, Azienda Unità Sanitaria Locale, Comune di Aosta, Comune di Saint-Vincent, Casinò de La Vallée S.p.A.. 151 tra immobili e terreni sequestrati presso le conservatorie dei registri immobiliari in Valle d’Aosta e nell e province di Sassari, Savona e Alessandria per

un valore catastale di 6.600.000 euro, corrispondente valore di mercato di circa venti milioni di euro. 81 tra conti correnti, conto titoli e altre forme di investimento sequestrati dagli Ufficiali Giudiziari presso 31 istituti di credito, società di gestione del risparmio e società fiduciarie. Molti dei conti correnti intestati agli indagati risultano essere già stati spogliati delle disponibilità presenti in un momento successivo alle contestazioni erariali formulate dall’Autorità Giudiziaria contabile. Analogamente, su parte degli immobili e terreni di proprietà, gli amministratori pubblici hanno compiuto operazioni atte ad evitare i provvedimenti cautelari

dell’Autorità Giudiziaria, la quale potrà comunque agire con azione revocatori a a tutela del credito erariale e della comunità valdostana. “I furbetti” della Valle d’Aosta: sequestri immobili e vitalizi ultima modifica: da

