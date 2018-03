Impresa Juve: Tottenham ko a Wembley

http://images2.corriereobjects.it

Roma. Impresa della Juventus a Wembley contro il Tottenham: Higuain e Dybala fanno tutto in tre minuti e portano la Signora ai quarti. La Juve cade nel primo tempo ma si rialza grazie alla coppia argentina nel secondo tempo e passa il turno, nonostante il 2-2 dell'andata. Nel primo tempo molto dubbio il fallo in area di rigore di Vertonghen su Douglas Costa (17′). Nella ripresa dentro Lichtsteiner e Asamoah per Barzagli e Matuidi, con Alex Sandro che diventa un attaccante aggiunto. Higuain prima segna (19′) su sponda di testa di Khedira, poi lancia Dybala per il 2-1 (22′). Finale col batticuore, poi la qualificazione.

