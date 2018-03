Manfredonia, festa per elezione Tasso “A Roma rispettero’ punti e principi M5S”

ANTONIO TASSO - FRANCESCA TROIANO, NEO PARLAMENTARI M5S (PH BENEDETTO MONACO)

Manfredonia, 6 marzo 2018. Il Movimento 5 Stelle di Manfredonia festeggia il risultato ottenuto dal candidato alla Camera Antonio Tasso, nel collegio uninominale “Manfredonia Cerignola”. Come risaputo, oltre 50mila i voti complessivi ottenuti dal neo parlamentare del M5S. Tasso è ufficialmente deputato alla Camera dopo una campagna elettorale difficile ma entusiasmante, caratterizzata da vicende che commenta duramente: «Sono stati attacchi che hanno arrecato molto dolore, a me e la mia famiglia, e di questo me ne dispiaccio. Ma i manfredoniani hanno saputo guardare oltre». E mentre si attende la conferma ufficiale di un’altra pentastellata in Parlamento, Francesca Troiano (che fino a incarico certo non può rilasciare dichiarazioni), i giochi sono ancora aperti al Parlamento:nessuno dei partiti ha raggiunto la maggioranza, ma secondo Tasso «è ancora presto per parlare di possibili alleanze», che siano con il centrodestra o con il PD (quest’ultima auspicata dal presidente della regione Puglia Emiliano). VIDEO

Un risultato che potrebbe influenzare la formazione dell’amministrazione comunale nel 2020? Così sperano gli attivisti pentastellati, dai consiglieri comunali Massimiliano Ritucci e Gianni Fiore all’Avvocato Vanni Salcuni, che ripercorrono il loro percorso politico cominciato dall’attivismo di Grillo e giunto fino a qui oggi. Cosa farà Antonio Tasso una volta giunto a Roma? «Prima di tutto mi impegnerò nel rispettare i punti fondamentali del Movimento Cinque Stelle, tra cui il Reddito di Cittadinanza a cui tengo particolarmente.» A cura di Carmen Palma

