Monsignor Castoro “Il Papa scuota il cuore dei violenti”

Di:

”Misericordia e speranza. Quello che Papa Francesco compirà nel Sud Italia il prossimo 17 marzo sarà un pellegrinaggio sulle orme di San Pio da Pietrelcina, le cui spoglie riposano a San Giovanni Rotondo, località del Gargano che ogni anno ospita migliaia di fedeli. Una visita lampo durante la quale il Pontefice pregherà sulla tomba del frate, scelto dallo stesso Bergoglio come patrono del Giubileo straordinario della Misericordia, e celebrerà la messa sul sagrato della nuova basilica dedicata al Santo delle stigmate. Visiterà anche l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dove porterà una parola di conforto ai malati. Non solo: la visita di Papa Francesco in Capitanata potrebbe rivelarsi un gesto di speranza per guarire le ferite di una terra su cui aleggia l’ombra della mafia. Questo è quello che si aspetta mons. Michele Castoro, arcivescovo di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, che a In Terris racconta come la comunità pugliese stia vivendo l’attesa dell’arrivo del Santo Padre”.

fonte: https://www.interris.it