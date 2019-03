Altri guai per il Foggia, Tommasi: “Rischiano penalizzazione”

Di:

Dopo la sostanziosa penalizzazione che ha visto i Satanelli partire da -8 in classifica (poi passati -6), la compagine pugliese sembra essere nuovamente nell’occhio del ciclone. Il primo bimestre del 2019 non risulta pagato, gli stipendi dei giocatori arrivano in ritardo e una nuova penalizzazione sembrerebbe essere dietro l’angolo. A ribadirlo è anche il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi che, senza giri di parole, ha lanciato il campanello d’allarme dopo un incontro svolto con i giocatori rossoneri: “A causa dei problemi giudiziari del patron Sannella, la situazione non è delle migliori. Siamo stati chiamati dai calciatori per essere informati della scadenza del 16 marzo per gli stipendi di gennaio e febbraio non ancora pagati. Se non si procedesse a ottemperare questi versamenti, il Foggia rischierebbe 4 punti di penalità in classifica e non solo, perchè a fine stagione, andando avanti così, si rischia l’esclusione dal campionato. Si tratta di un monte ingaggi impegnativo per la B e ogni calciatore è in una situazione diversa. La speranza è che si possa risolvere la questione nel miglior modo possibile ed evitare il peggio.”

