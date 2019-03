Cerignola: rapinò anziano, quindicenne condotto in comunità

Di:

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Cerignola hanno arrestato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare personale del collocamento in comunità, un 15enne di Cerignola.

Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Bari all’esito delle indagini svolte dai militari dell’Arma su di una rapina aggravata ai danni di un pensionato di 78 anni, avvenuta per strada a Cerignola il 19 settembre scorso.

L’uomo, mentre camminava lungo la via Piave, era stato aggredito da uno sconosciuto che gli aveva strappato una collana d’oro. Le indagini dei Carabinieri avevano poi consentito di identificare nel minore, all’epoca 14enne, l’autore della rapina. Nei suoi confronti, domenica scorsa, i militari hanno quindi eseguito il provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bari e, dopo le formalità di rito, lo hanno ristretto in una comunità educativa della provincia.