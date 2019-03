Di:

Bari. Nove persone sono state denunciate in stato di libertà, di cui sette maggiorenni e due minorenni, tutti tifosi del Bitonto Calcio, in quanto ritenute responsabili, in concorso tra loro, di furto aggravato ai danni degli autogrill della A/16 “ Torre Alemanna e Ofanto”. Il reato è stato consumato lo scorso 4 novembre 2018 al termine dell’incontro di calcio Nola-Bitonto.

Al ritorno dalla partita contro i nolani, i tifosi del Bitonto che viaggiavano a bordo di un pullmino 9 posti hanno preso d’assalto gli autogrill, prelevando senza pagare dolciumi e giocattoli. Delle indagini condotte fin da subito dalla Polizia Stradale di Trani, attraverso la attenta verifica delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza ubicate all’interno delle aree di servizio si è giunti all’individuazione di nove persone, delle quali due minorenni, tutti denunciati alla Autorità Giudiziaria.

Gli autori del taccheggio, oltre a rispondere di furto aggravato, sono stati raggiunti dal DASPO emesso dal Questore di Foggia che impedirà loro di seguire la squadra del cuore.