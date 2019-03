Ecotassa auto: chi la paga e come

Di:

L’era dell’ecotassa auto è cominciata: a partire dal primo marzo 2019 e per i successivi tre anni (fino al 31 dicembre 2021), chiunque acquista, anche a rate, e immatricola in Italia un’autovettura nuova è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, purché si ecceda la soglia di 160 Co2 g/km. Insomma, il succo è questo: più inquini, più paghi. Gli introiti derivanti da questa nuova tassa serviranno a finanziare l’ecobonus auto, cioè gli incentivi che spettano a coloro che acquistano auto a bassa impatto ambientale. È balzato subito agli occhi di tutti lo squilibrio che c’è tra le due nuove misure: mentre l’ecotassa colpisce la gran parte delle auto che si trovano presso i concessionari, l’ecobonus premia solamente una piccola fetta del mercato automobilistico. In pratica: molti pagheranno l’ecotassa, mentre pochi godranno dell’ecobonus. Con questo articolo vorrei spiegarti, in modo semplice ed efficace, chi paga l’ecotassa auto e come deve farlo.

fonte laleggepertutti