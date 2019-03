Di:

Fatto stesso che sia un uomo a prendere la parola in una manifestazione di donne per le donne, si rischia di ricadere ancora nell’eterna presunzione di voler essere irriducibile protagonista.

Parole di compartecipazione le mie, dunque, doverose quale corresponsabile a parità di dignità di convivenza sul pianeta con tutte le donne, di qualsiasi età o etnia.

Ringrazio pertanto Stato Quotidiano che mi ha assegnato l’opportunità di essere qui tra voi, lettrici di questo organo di stampa, che siete importante rappresentanza del mondo femminile, sia per l’esperienza che avete acquisito per la cultura e il pensiero in voi innati e che da sempre guidano magnificamente gli uomini.

Giornata della Donna, allora, ed evito la dicitura Festa, almeno nel significato comune di euforia.

Basterebbe riportare la memoria via via a ritroso, scorrendo il martirio, le battaglie delle donne, in moto esse per un giusto ruolo di consapevolezza nel sociale, nel lavoro, nella famiglia, nella politica e nell’intellettualismo, sino a toccare quella fatale data quando disgraziate operaie, che reclamavano l’umana attenzione e i diritti spettanti, si ritrovarono tragicamente rinchiuse nei loro stessi locali di lavoro, atroci vittime delle fiamme appiccate dalla follia della gestione che credeva, con tale criminale ricorso, di poter riportare le disgraziate al convincimento, alla resa.

Era il 1910 quando in un congresso internazionale fu proposto di istituire una giornata dedicata alle donne.

L’anno dopo, nel 1911, il 25 marzo, a New York la fabbrica Triangle andò a fuoco e 123 donne persero la vita, assieme a 23 compagni di lavoro.

Da allora le sollevazioni femministe si moltiplicarono in tutta Europa.

Solo nel 1917, infine, quando le donne di San Pietroburgo scesero in piazza per chiedere la fine della guerra, che si fissò esattamente all’8 marzo la giornata delle donne.

Innanzitutto, in loro ricordo, ma abbracciando fraternamente tutte le donne di ieri e di oggi, le quali hanno vissuto e vivono lotte per rendere alfine il maschio il vero loro compagno di esistenza – è doveroso, quindi, celebrare la Giornata della Donna.

Ogni donna, nonostante il maschismo, non ha mai cessato di voler essere amorevole compagna ma altrettanto inarrendevole nel voler essere ricambiata.

Nel romanzo “Marianne Ucrìa” è pertanto esemplare ciò che l’autrice Dacia Maraini fa pronunciare a una protagonista “Noi (donne) abbiamo la sventura che i nostri uomini muoiono prima”.

L’uomo dovrà sentirsi onorato di tributare un leale riconoscimento a voi tutte sorelle di una globale famiglia; il merito è prevalentemente vostro, senza enfasi credetemi, se l’esistenza pulsa di sana umanità, quando l’uomo non interviene soverchiandola con le sue guerre, le prepotenze sociali, le violenze famigliari e se io sono qui con questo intervento, è perché mi compiaccio di essere compartecipe con tanti uomini che sentano una sana volontà nelle convivenze.

Un tributo particolare alla Giornata della Donna lo ha dato Anna Zanutto che, ospite nel Municipio di Roncade (Tv), ha allestito una esaustiva mostra filatelica alla memoria storica delle donne, che in questi ultimi due secoli hanno magnificamente espresso il loro valore, non dimenticando coloro che in ogni tempo, in ogni casa, hanno lottato per il bene della famiglia.

L’esposizione dei francobolli, dotati di didascalia, racchiude in settori La Donna Nuova dall’antischiavismo al voto, Regine da Vittoria a Grace, 1908 dal sacrificio di poche alla libertà di tutte, La Belle Époque dalla spensieratezza alla tragedia della guerra, Teatro e Letteratura da Matilde a Marguerite, Premi Nobel da Marie Curie a Madre Teresa, Donne e Potere da Eleanor a Indira, Grandi Pensatrici del XX secolo, Istruzione e Salute da Florence a Montessori, Donne in Volo pioniere del cielo, e infine 1975 Anno Internazionale della Donna.

Ferruccio Gemmellaro

6 marzo 2019