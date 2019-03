Giornata per la Donna: ecco gli appuntamenti a Foggia

Di:

Foggia, 07 marzo 2019. La città si prepara a vivere la Giornata Internazionale per la Donna. Mentre è degli ultimi giorni la notizia che ancora inefficace sarebbe in Italia riguardo al problema della violenza sulle donne e quella assistita dai bambini, le risorse risulterebbero inadeguate e finora nessun bando nazionale previsto dal governo sul finanziamento dei centri antiviolenza.

Questo secondo quanto emerge nel rapporto dal titolo Attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia, Rapporto delle associazioni di donne, frutto del lavoro di esperte di 25 associazioni e professioniste coordinate da D.i.Re, Donne in rete contro la violenza, che si sono unite per approfondire lo stato dell’applicazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in Italia.

Per la Donna Foggia c’è ed ha deciso di trascorrere il suo tempo, per citare una frase coniata dall’associazione Impegno Donna, con “chi ha deciso di uscire dal buio”.

A Parco Icona Vetere, dalle ore 10 dell’8 marzo, sarà collocata una panchina dedicata alle donne vittime di violenza, installazione artistica permanente.

L’evento è organizzato dall’Associazione-Pompieri-Volontariato e Protezione Civile “A. Gramazio” di Foggia che da circa due anni gestisce il parco di via Ciano, recentemente riqualificato, valorizzato e restituito alla cittadinanza e dall’Associazione di volontariato Vìola Dauna, impegnata nella prevenzione della violenza su donne e minori soprattutto attraverso la formazione di medici delle cure primarie di Foggia e provincia. L’opera è stata realizzata dalle classi 3A e 5A dell’indirizzo Arti Figurative del Liceo Artistico Perugini di Foggia, coordinate dalle docenti Patrizia Maggi e Maria Teresa Delli Carri. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità civili e militari e vedrà la partecipazione di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Foggia.

Alle ore 10.00, nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo foggiano (largo Papa Giovanni Paolo II n. 1, Foggia – I piano), il CUG, Comitato Unico di Garanzia dell’Unifg, dialogherà con tre donne che, in ambiti professionali differenti, hanno raggiunto brillanti posizioni di carriera e racconteranno la loro “ricetta per il successo”.

Protagoniste dell’incontro: Lucia Zanello (Dipartimento di Fisica delle Alte Energie presso l’Università “La Sapienza” di Roma), Maria Letizia La Selva (Polizia di Stato, Matera) e Marisa Cataldo. I lavori della giornata saranno introdotti da Madia D’Onghia, presidente CUG – Università di Foggia e moderati da Fiammetta Fanizza, vicepresidente CUG – Università di Foggia.

Al Museo Civico si terrà un incontro dal titolo ‘Le donne di Foggia, tra storia, tradizioni e fonti documentarie. Relatori saranno Carmine de Leo, Presidente Amici Museo Civico Foggia Donne costumi e tradizioni e Grazia Battista, Direttore Archivio di Stato Foggia Donne, fonti e documenti nell’Archivio.

La conferenza è stata organizzata dagli Amici del Museo Civico di Foggia e dagli Assessorati alla Cultura ed ai Servizi Sociali del Comune di Foggia, con l’adesione dell’Università delle Tre Età e della FIDAPA BPW di Foggia per celebrare la Festa delle Donne.

Anche lo Spazio live della libreria Ubik di Foggia dedicherà un momento alla Giornata per la Donna con l’autrice Chicca Maralfa il suo libro Festa al trullo (Les Flâneurs Edizioni, 2018).

L’incontro è a cura del gruppo di lettura A qualcuno piace… Giallo. A conversare con la scrittrice, la lettrice Luciana Fredella.

L’ Associazione Donne in rete, al grido di «Non Una di Meno!» rende invece nota là propria partecipazione al cosiddetto sciopero femminista. Questo nella convinzione che scioperare sia un modo inconfondibilmente efficace per difendere i propri diritti, quindi anche quelli delle Donne ancora e sempre.

CGIL Foggia sarà in via della Repubblica 68 per “ricordare le conquiste e non dimenticare le violenze”. Da un’idea di Raffaele De Seneen, l’evento, denominato “Donne ribelli in Capitanata”, vedrà la partecipazione di Pasqua Arena, Ester Brescia, Severino Cannelonga, Maria Teresa Infante, Maria Grazia Palano, Giovanni Rinaldi, Gianni Ruggiero.

Daniela Iannuzzi