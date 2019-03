“Pirata della strada” a Foggia: due denunce

Di:

Foggia. Nella mattinata del 06 marzo 2019, Personale della SottoSezione Polizia Autostradale di Foggia, della Specialità della Polizia Stradale, procedeva al deferimento, in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria, di un diciassettenne Foggiano, responsabile dei reati di “Fuga a seguito di incidente stradale, con danni alla persona, Omissione di soccorso e Lesioni personali colpose”, nonché del suo genitore per “Favoreggiamento personale”.-

I fatti . Nella serata del 03 marzo 2019 una Signora anziana, settantenne, di rientro dalla funzione domenicale tenutasi presso la parrocchia di San Giuseppe in Foggia, nel far rientro presso la propria abitazione, in via Mazzini, veniva travolta da un Moto-Scooter mentre completava l’attraversamento della strada, cadendo rovinosamente a terra, dal cui evento il giovane centauro fuggiva dal luogo del sinistro, omettendo di fermarsi e prestare soccorso.

Fortunatamente per l’anziana Signora sopraggiungevano alcuni passanti, due signore ed un signore, che si adoperavano ad allertare l’autoambulanza, il cui personale sanitario, poco dopo intervenuto, provvedeva a trasportare l’investita presso il Pronto Soccorso degli OO.RR. di Foggia per le cure del caso. In tale sede, sottoposta ad accertamenti clinici, veniva acclarato che le lesioni riportate dalla donna risultavano guaribili in venti giorni, s.c..

Dopo essere stata dimessa dall’Ospedale, l’anziana donna si avvedeva che all’interno di una tasca del cappotto che indossava al momento dell’investimento subìto, vi era un foglietto di carta, evidentemente infilato da uno dei soccorritori, dove vi erano annotati alcuni numeri della targa identificativa del motoveicolo, che, in sede di denuncia/querela formalizzata presso gli Uffici della SottoSezione Polizia Stradale di Foggia, venivano acquisiti ed elaborati ad opera del Personale della locale Squadra di Polizia Giudiziaria. Gli Investigatori, grazie all’ausilio degli strumenti tecnologici e Banche Dati in uso alla Polizia di Stato, in brevissimo tempo, sono riusciti a risalire all’autore dell’incidente, un diciassettenne foggiano, il quale, oltre alle conseguenze penali di cui dovrà rispondere, si è reso responsabile di sostanziali illeciti amministrativi, per un complessivo di oltre seimila euro, in quanto circolava a bordo del motoveicolo sprovvisto della prescritta Patente di Guida e senza la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile.

Redazione StatoQuotidiano.it