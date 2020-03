Carapelle, tentano di sfondare vetrata poste: cittadini e CC sventano furto

Nonostante il tentativo di furto si sia concluso senza alcun arresto, è comunque un risultato positivo per la comunità

Foggia, 07 marzo 2020. Accade la scorsa notte a, quando degli onesti cittadini sentono rumori sospetti nei pressi dell’Ufficio Postale e notano alcuni delinquenti pronti a sfondare la vetrata, presumibilmente nell’intento di introdursi all’interno della filiale per impossessarsi del denaro ivi custodito., ma che questa volta ha avuto un epilogo diverso dal solito, perché i Carabinieri, allertati da numerose e rapide chiamate in successione al 112, sono intervenuti in forze senza imbattersi però nei delinquenti, verosimilmente dileguatisi perché resisi conto dell’imminente arrivo dei militari.che vive la realtà foggiana, poiché un reato è stato sventato grazie anche al sostegno di cittadini volenterosi. Un atteggiamento che sicuramente promuove l’impegno delle Forze di Polizia a sostegno della collettività e confermano la crescita della fiducia da parte dei cittadini.