Casa Sollievo, Cup al lavoro per comunicare sospensione prestazioni ambulatoriali

Sarà premura del Call Center riprogrammare e comunicare la nuova data di prenotazione della prestazione ambulatoriale sospesa

, 07 marzo 2020. Il Call Center del Centro Unico Prenotazioni di Casa Sollievo della Sofferenza sta provvedendo, in queste ore, a richiamare tutti gli utenti prenotati per prestazioni ambulatoriali non urgenti, e programmate tra il 7 e il 18 marzo, per comunicare la sospensione delle stesse.

Si ribadisce che non saranno erogate le prestazioni ambulatoriali con codice di priorità “B” “D” e “P”. Sono invece tutt’ora confermate ed erogate le sole attività ambulatoriali prenotate con codice di priorità “U”, quelle con prescrizioni di medicazioni, infusione di farmaci salvavita (chemioterapici, biologici, ecc.), radioterapia e PET. Restano confermate, altresì, quelle prestazioni caratterizzate da infusione di farmaci legate a periodicità programmata, erogate anche in regime di Day Service, Day Hospital e Pac e già iniziate. Al pari restano erogabili, così come da indicazioni cliniche, le medicazioni post intervento, di ferite, ulcere e la rimozione dei punti di sutura. Nelle 2 immagini delle impegnative (rossa e bianca) abbiamo evidenziato dove verificare il proprio codice di priorità della prestazione