Casa Sollievo, personale sanitario: 60 in quarantena. “Diminuzione posti letto”

Sono circa 60 le unità di personale sanitario dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza in quarantena

, 07 marzo 2020., “a seguito dei recenti casi di positività al Covid-19 riscontrati nella struttura ospedaliera”. E’ quanto divulgato in una nota stampa. Pertanto, è stata comunicata “la temporanea diminuzione di posti letto (circa 70)” dell’Istituto, “con completa indisponibilità al momento di posti letto in Neurologia ed in Geriatria”.

Come risaputo, due delle 3 persone decedute, tutte con patologie pregresse, nelle quali sarebbe stata riscontrata l’infezione da coronavirus Covid – 19, sono state ricoverate nella struttura ospedaliera di San Giovanni Rotondo: il 75enne di San Marco in Lamis e il 79enne di Peschici. “Dopo la temporanea ridotta funzionalità del Pronto Soccorso, come da disposizione della Direzione Sanitaria del tardo pomeriggio di martedì 3 marzo conseguente al transito di un paziente risultato poi positivo al coronavirus”, l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza aveva in seguito comunicato il completamento “alle ore 15 di mercoledì 4 marzo, dell’azione di bonifica e sanificazione di tutti gli ambienti del Pronto Soccorso”, prontamente riaperto sia all’utenza che al servizio di emergenza coordinato dalla rete 118.

Casa Sollievo: sospese fino al 18 marzo tutte le attività ambulatoriali. Come da disposizione della Regione Puglia relativa alle “Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19” (prot. AOO5 del 4 marzo 2020), inviata a tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie della Regione e ai sindaci dei comuni, da stamani, 7 marzo 2020 e fino al 18 marzo 2020, salvo nuove indicazioni, sono sospese in Casa Sollievo della Sofferenza tutte le attività ambulatoriali ad eccezione di quelle codificate con codice di priorità “U”, con prescrizione di medicazioni, infusione di farmaci salvavita (chemioterapici, ecc.), radioterapia e PET, (erogate anche come Day Service, Day Hospital, Pac, ecc), che potranno continuare ad essere prenotate ed erogate salvo ulteriori indicazioni da parte della Direzione Strategica.