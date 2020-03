Coronavirus a Rignano, Di Fiore “A disposizione per ricostruire catena del contagio”

Questa è una fase molto delicata, in cui tutti noi dobbiamo seguire scrupolosamente i consigli e le prescrizioni disposti dalla norma e dagli esperti

, 07 marzo 2020. “Come promesso, cari Rignanesi, vi riassumo la giornata di oggi: sin da stamane alle 8, in virtù dell’unico caso ufficiale positivo ai test per il “COVID-19” nel nostro territorio,. Nel pomeriggio, senza conoscere l’attività da loro espletata, ho trasmesso ai Dirigenti ASL una relazione in cui descrivo tutto ciò che sono riuscito a raccogliere nel corso della giornata, con non poco sforzo.con le misure di contenimento emanate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 marzo 2020 e del 04 marzo 2020, oltre alle misure igienico-sanitarie, ormai note, proprie dell’allegato 1 dello stesso dispositivo.facendo attenzione a non cadere nella superficialità. Tranquilli ma sempre prudenti e attenti! Io e tutta l’Amministrazione restiamo a disposizione per qualunque cosa e a qualunque ora. Serena notte a tutti.”

Lo ha scritto ieri sera Luigi Di Fiore, sindaco di Rignano Garganico, piccolo comune che conta appena 2000 abitanti ed è composto prevalentemente da over-70, ovvero da soggetti ad alto rischio con patologie tipiche della terza età. Da ieri la popolazione è spaventata dopo la notizia del ricovero agli Ospedali Riuniti di Foggia di un paziente che aveva accusato i sintomi del COVID-19. Il rignanese sarebbe un ultra-settantenne e avrebbe fatto visita a dei parenti nel Bergamasco e si sarebbe ammalato al suo ritorno.