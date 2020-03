Cercare casa in affitto costa sempre di più: consigli utili per fiutare un affare

I costi degliin Italia sono aumentati. Per chi non può permettersi una casa di proprietà ma anche per chi decide di optare per l’affitto in quanto soluzione più idonea alle proprie esigenze, la vita si sta complicando. A dircelo sono iche mettono in luce una serie di problemi legati aldelle abitazioni, non solo in Italia ma in tutta Europa. Negli ultimi 10 anni, i costi per gli affitti sono aumentati praticamente ovunque. Un leggero calo rispetto alle somme registrate nel 2017 si è avuto solo ine a. Per il resto, tutti i paesi membri dell’Unione Europea vivono delle difficoltà da questo punto di vista.

La causa di tutto è riconducibile, senza dubbio, alla crisi economica che rende sempre meno possibile la richiesta di un mutuo per l’acquisto di una casa. Questo porta con sé un aumento dei prezzi degli affitti, dato che la domanda cresce e il mercato specula.

Cosa fare? Non disperare. Si possono avere a disposizione diverse possibilità per riuscire a trovare una casa perfetta per le proprie esigenze e a un prezzo accessibile. Basta avere le idee chiare e consultare la sezione appartamenti in affitto su Wikicasa, ricca di soluzioni e immobili per tutte le tasche e per tutti i casi. Sarà sufficiente individuare la zona in cui si desidera ricercare l’appartamento e stabilire il budget a propria disposizione. Sfruttando una risorsa di questo tipo, che raccoglie alcune tra le migliori offerte disponibili sul mercato, si avrà la possibilità di trovare una casa in affitto a un prezzo ragionevole.

Non va meglio neanche la situazione mutui, che si dimostra ancora più complessa. Chi desidera acquistare una casa incontra sempre più difficoltà nell’ottenere una linea di credito per poter affrontare serenamente l’investimento. Il lavoro precario è, molto spesso, il primo grande ostacolo. Senza garanzie le banche non concedono mutui, ed è per questo che i giovani sono sempre più lontani dalla possibilità di acquistare la loro prima casa in cui vivere con la famiglia. Stando a quelli che sono i dati Eurostat, nel periodo a cavallo tra il secondo e il terzo trimestre del 2019 il costo delle singole abitazioni è ulteriormente cresciuto in quasi tutta Europa. Da questo punto di vista, però, l’Italia è in controtendenza, assieme a Ungheria, Finlandia e Danimarca. Probabilmente presto potremo nuovamente tirare un sospiro di sollievo, ma nel frattempo si deve andare alla ricerca di soluzioni alternative come, ad esempio, l’affitto.